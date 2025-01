Inter o Milan, Walker ha scelto: cifre e destinazione in Serie A

La destinazione di Kyle Walker sarà in Serie A, con la scelta tra Inter o Milan già nel calciomercato di gennaio.

Le cose al City sono finite, il percorso del capitano è finito a Manchester con la possibilità di vederlo in Serie A nell’immediato stando a quelli che sono i rumors con cifre ben precise in merito all’ingaggio che percepirà in Serie A.

Il Manchester City oltretutto, per favorirgli le cose, sarebbe pure disposto a calare le proprie pretese economiche. L’esterno di Sheffield che il prossimo 28 maggio compirà ben 35 anni non rinnoverà col City per un contratto che, almeno per ora, è valido fino al 30 giugno 2026. Sembrava dover concludere la carriera a Manchester infatti ma le cose, interrompendo gli accordi contrattuali, permetterebbero al City sia di rinunciare al suo ingaggio, sia a Walker di ritrovare lo spazio che cerca e che potrebbe trovare, da titolare indiscusso, in Serie A.

Calciomercato: Walker ha scelto, Inter o Milan

Niente Arabia Saudita o posti del genere, Kyle Walker vuole terminare la sua carriera ad alti livelli. E tornare, soprattutto, a sentirsi importante come lo diventerebbe da titolarissimo in Serie A.

Sono stati svelati i dettagli sulle cifre dell’offerta che ha messo sul tavolo un club italiano che, in questo momento, sarebbe in pole per convincere Kyle Walker sulla scelta da fare in merito alla destinazione in Serie A. A riportare la notizia è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che ha svelato l’ultima ora di mercato in Serie A su Walker.

Pare che Kyle Walker abbia scelto la destinazione in Serie A, perché lasciando il City come da sua decisione, è in Italia che vorrebbe giocare dopo la separazione in Premier League. Stesso addio che, al contrario di quanto si potesse pensare ad inizio stagione, si consumerà nell’immediato e nella sessione di questo calciomercato invernale, a gennaio.

Le cifre per convincere Walker alla firma in Serie A

Il Milan convincerebbe Walker sia per le cifre che per la titolarità che offrirebbe al giocatore. Il capitano del Manchester City prenderebbe il posto sia di Emerson Royal che di Davide Calabria nella difesa a quattro di Sergio Conceicao. Stando alle cifre, Walker guadagnerebbe 4 milioni a stagione per due anni, fino al 30 giugno 2026.

Ultime su Walker: il suo arrivo libera una cessione

Libera con una cessione anche un altro giocatore che, sfilandosi la fascia di capitano dal braccio, giocherà altrove e magari con permanenza in Serie A. Parliamo di Davide Calabria che, a fine stagione o già nell’immediato, saluterà il Milan.