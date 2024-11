Dal Milan all’Inter: pagano la clausola

Arriva un colpo di scena riguardante il calciomercato sia per il Milan che per l’Inter con un’operazione che vedrà protagoniste entrambe le squadre per la prossima estate.

Lo stop ai campionati per via delle partite delle nazionali ha dato l’occasione alle squadre di iniziare a valutare le mosse da attuare in vista della prossima sessione di calciomercato.

Milan ed Inter hanno bene in mente quello che c’è da fare sia in vista del prossimo gennaio che della prossima estate. Se durante il mercato invernale le due milanesi si limiteranno a curare i dettagli delle proprie rose, in estate ci sarà un cambiamento più radicale con entrambi i club che sono alla ricerca di un nuovo attaccante di livello internazionale. Il Milan si ritroverà a salutare sicuramente Jovic e con ogni probabilità anche Abraham mentre l’Inter dirà addio sia ad Arnautovic che a Correa.

Calciomercato, Milan e Inter vogliono pagare la clausola: che colpo

Stando a quanto affermato da Ekrem Konur su X, Milan ed Inter sarebbero pronte a pagare la clausola rescissoria che lega Moise Kean alla Fiorentina che ammonta a circa 52 milioni di euro. Un inizio di stagione devastante dell’ex attaccante della Juventus, tornato su altissimi livelli da quando veste la maglia viola.

Al momento vice capocannoniere in Serie A con 8 gol, Moise Kean sta attirando l’attenzione di diversi club sia in Italia che in Europa. Delle prestazioni di alto livello che hanno portato diverse società a pensare di pagare la clausola da 52 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino. Il centravanti della nazionale italiana è finito quindi nel mirino di entrambi i club meneghini, pronti a sfidarsi in estate per portarlo a Milano.

Milan e Inter dovranno guardarsi dalla concorrenza di diversi club della Premier League, pronti a riportare il classe 2000 in Inghilterra dopo l’esperienza non fortunata all’Everton. La volontà di conquistare un posto nel mondiale del 2026 però, potrebbe portare il centravanti ex Juventus a restare in Serie A almeno fino alla fine del campionato del prossimo anno per cercare di dare continuità a quanto fatto finora con la Fiorentina.

Molto dipenderà anche da quello che cambierà negli attacchi di Milan e Inter. I rossoneri saluteranno sicuramente Jovic promuovendo definitivamente Camarda in prima squadra ma il destino di Abraham è ancora tutto da scrivere. Kean potrebbe invece diventare una soluzione concreta per l’Inter nel caso in cui qualche big europea decidesse di pagare la clausola da 85 milioni di euro di Thuram.