Milan o Juve? Retegui ha scelto, affare da 60 mln

L’italoargentino è stato autore di una stagione sicuramente importante. E le due big sono pronte a fare un tentativo per strapparlo alla concorrenza

Mateo Retegui lascerà l’Atalanta al termine della stagione? Difficile dare una risposta a questa domanda. Di certo l’anno dell’italoargentino è stato uno dei protagonisti assoluti e le sue prestazioni non sono passate inosservate ai diversi club. Secondo le informazioni di cm.com, sul giocatore hanno messo gli occhi in particolare Milan e Juventus. Le due squadre escono sicuramente dal campionato con tanta delusione e c’è bisogno di rinforzare la rosa nel giro di poco tempo.

Retegui potrebbe rappresentare il nome giusto per il prossimo calciomercato. Milan e Juventus ci pensano e potrebbero fare anche un tentativo in vista di giugno. Per il momento non c’è alcuna trattativa in corso, ma naturalmente le riflessioni sono in corso e presto si potrebbe arrivare ad una sorta di definizione dell’affare. Naturalmente bisognerà capire meglio anche la volontà del giocatore oltre che quella dell’Atalanta.

Calciomercato: Retegui in Serie A, i dettagli

Milan e Juventus sono sulle tracce di Retegui per il prossimo calciomercato. Per il momento non c’è nessuna trattativa in corso perché ci sono altri obiettivi da raggiungere. Una volta terminato il campionato, si ragionerà sulla possibilità di andare a rinforzare la rosa magari andando a puntare sul calciatore dell’Atalanta.

Naturalmente la Dea non ha alcuna intenzione di cederlo per una cifra bassa e si chiede circa 60 milioni di euro per il prossimo calciomercato. Ma non è da escludere che si possa optare per una soluzione differente magari mettendo sul piatto una contropartita. E in questo momento la squadra in vantaggio nella corsa a Retegui è sicuramente la Juventus soprattutto in caso di qualificazione nella prossima Champions League. Quindi bisognerà attendere la fine della stagione per avere un quadro più chiaro per capire cosa potrà succedere.

Di certo la Juventus ha voglia di andare a rinforzare l’attacco nel prossimo calciomercato e Retegui rappresenta un nome da tenere sotto osservazione soprattutto in caso di qualificazione alla Champions League.

Mercato: Juve in vantaggio su Retegui

Tra Milan e Juventusi bianconeri sono sicuramente in vantaggio nella corsa a Retegui. Al momento più una ipotesi di calciomercato che una trattativa reale.

Per il momento la necessità è quella di chiudere nel migliore di modi la stagione e centrare il quarto posto. Poi si ragionerà sul calciomercato e il nome di Retegui è da tenere in considerazione.