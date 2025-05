Penalizzazione e classifica stravolta: cosa sta succedendo

Novità importante per quanto riguarda un club in particolare. È in arrivo una sanzione che potrebbe cambiare le sorti di un campionato

Il finale di campionato solitamente regala sorprese in campo, ma questa volta il destino di alcuni club potrebbero essere decisi anche in tribunale. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, un club è destinato a ricevere una penalizzazione di almeno quattro punti e la classifica potrebbe essere assolutamente stravolta. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e si attende il comunicato ufficiale per riuscire ad avere un quadro sicuramente più chiaro.

Intanto, però, la sensazione è che si arriverà ad una penalizzazione destinata a cambiare la classifica e anche gli esiti della stagione di molte squadre. Ad oggi non si hanno assolutamente delle certezze e bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro. Per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Cambia la classifica: cosa è successo con la penalizzazione

Non ci sono al momento delle certezze di quello che potrà succedere nel prossimo futuro. Le ipotesi in questo momento sono quelle di una penalizzazione di quattro punti e la classifica cambierebbe completamente e gli esiti della stagione. Naturalmente bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine si potrà arrivare davvero alla sanzione oppure no.

Stando a quanto riferito dalla Rosea, il Brescia è a rischio di una penalizzazione di quattro punti e a questo punto la classifica cambierebbe completamente. Infatti, in caso di conferma, i lombardi sarebbero aritmeticamente in Serie C con il Frosinone salvo e un playout fra Salernitana e Sampdoria. Naturalmente non è da escludere che il club di Cellino possa decidere di andare a presentare un ricorso che porterebbe ad uno slittamento ulteriore dello spareggio per la salvezza (lunedì ciociari e campani non scenderanno in campo ndr).

Naturalmente siamo in questo momento del campo delle ipotesi visto che non si hanno certezze. La classifica è pronta a cambiare con la penalizzazione del Brescia e la Sampdoria spera in una nuova speranza per continuare il proprio cammino nel campionato cadetto. Per ora si attende la sentenza definitiva e solo dopo si capiranno meglio le mosse dei lombardi e anche quando i playout si andranno a disputare in un campionato che è sempre più nel caos.