Serie A, Gasperini nuovo tecnico: mossa inattesa e colpo di scena

Nel futuro di Gian Piero Gasperini arriva una svolta significativa, dal momento che c’è una mossa a sorpresa che sa tanto di colpo di scena del tutto inatteso. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Alla guida dell’Atalanta, dal momento che in nove ha preso una squadra che lottava per la salvezza e l’ha resa una delle più grandi realtà sicuramente del calcio italiano, ma anche in ambito europeo. Come certificato dal trionfo in Europa League, con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso superato con un 3-0 che ha lasciato poco spazio ad appelli. Come però da lui stesso annunciato, non ci sarà più alcun rinnovo rispetto al contratto attualmente in scadenza nel 2026 con l’Atalanta e dunque arriverà la parola fine, verosimilmente, a questa splendida avventura.

Sono tante le società che, allertate da questa situazione, si sono mosse sulle tracce di Gian Piero Gasperini nell’ultimo periodo di tempo. Per un club in particolar modo è diventato lui la priorità in senso assoluto ed ora arriva un importante colpo di scena nel futuro dell’ex Genoa e Palermo, tra le altre. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che in vista del valzer delle panchine che si prevede in estate si tratta di un risvolto a dir poco significativo.

Gasperini via dall’Atalanta? Mossa a sorpresa e colpo di scena

E’ il classico allenatore da progetto. Un uomo a cui affidare, a lungo termine, i destini di un club con la consapevolezza che valorizzerà i calciatori che gli saranno messi a disposizione. Stando a quanto raccontato da RomaForever, per la Roma il nome di Gian Piero Gasperini rappresenta la priorità in senso assoluto, nonostante le smentite di facciata di Claudio Ranieri. In tal senso, però, arriva adesso una mossa a sorpresa che può stravolgere completamente le carte in tavola.

A quanto pare, infatti, nonostante Gasperini abbia più volte ribadito di non voler prolungare ulteriormente il contratto in scadenza nel 2026, l’Atalanta gli ha avanzato una proposta per altri due anni di contratto. Proposta che, però, a quanto pare, per quanto sia del tutto inattesa, non ha spostato dalle proprie convinzioni il tecnico, desideroso di provare una nuova esperienza lontano da Bergamo. Anche per rimettersi in discussione dopo nove anni straordinari.

Da vedere alla fine se nel futuro di Gasperini ci sarà per davvero la Roma, con il tecnico che vuole un progetto in primo luogo ambizioso ed in seconda istanza a lungo termine, in cui possa lasciare, come sempre ha fatto, la sua impronta.