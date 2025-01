Calciomercato, André Silva torna in Serie A: giocherà per la salvezza

Il calciomercato può regalare grandi sorprese negli ultimi giorni: c’è il ritorno di Andre Silva in Serie A per lottare per la salvezza.

Il mese di gennaio è stato già ricco di sorprese e si potrebbe continuare su questa scia perché ci sono molti nomi nuovi che possono fare al caso di alcune squadre del nostro campionato. La classifica va ormai delineandosi e per questo motivo chi è in difficoltà in questo momento sta provando a correre ai ripari per trovare i calciatori giusti e utili alla causa per dare una sterzata alla stagione.

Il nome di Andre Silva è tornato clamorosamente a far breccia nel cuore di uno dei club che sta lottando per la salvezza e vuole darsi una chance maggiore rispetto alle altre.

Calciomercato: colpo Andre Silva in Serie A

Il ritorno di Andre Silva in Serie A è una possibilità concreta che potrebbe diventare certezza nelle prossime ore. Il centravanti portoghese è in uscita dal Lipsia e può tornare nel campionato italiano.

La prima esperienza in Serie A di Andre Silva, con la maglia del Milan, fu tremenda. Era uno dei migliori giovani centravanti in giro per l’Europa in quel momento e nessuno si aspettava un rendimento tanto negativo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Andre Silva è pronto a tornare in Serie A: giocherà per la salvezza.

Andre Silva va a giocarsi la salvezza: le ultime

Il nome di Andre Silva è tornato a essere centrale nei progetti di mercato dei club di Serie A. L’attaccante portoghese classe ’95 è pronto a lasciare definitivamente il Lipsia per far ritorno nel calcio italiano e provare a prendersi una rivincita rispetto al passato.

Secondo quanto riferisce TMW, il Venezia è pronto a puntare tutto su Andre Silva. Il club lagunare sta per cedere Pohjanpalo al Palermo in Serie B e cerca un nuovo attaccante che possa garantire tanti gol fino alla fine della stagione e portare il club alla salvezza.

Silva nel 2017 si trasferì al Milan per quasi 35 milioni di euro ma fu un flop totale e ora è alla ricerca di una nuova avventura. Andò poi subito al Siviglia dopo una stagione e man mano è sparito dai radar rossoneri e anche di parte del calcio europeo.

Andre Silva al Venezia: le cifre

Il Venezia vuole Andre Silva per provare a salvarsi. Il portoghese ha collezionato solo 15 presenze in questa stagione con la maglia del Lipsia che ha deciso di cederlo a titolo definitivo a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto.

Il Venezia potrebbe acquistarlo per 5 milioni di euro e vuole chiudere subito, in modo da regalare a Di Francesco un grande nome.