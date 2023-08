Inter: Zhang frena tutto, l’attaccante non arriva

Calciomercato estivo particolare per l’Inter che potrebbe portare ad una svolta nella prossime ore per quanto riguarda il ruolo di attaccante, decide tutto il Zhang.

Il giovane presidente ha l’ultima parola per quanto riguarda entrate e uscite del club nerazzurro visto che i conti economici sono nelle sue mani e adesso arrivano novità importanti.

Le prossime ore saranno decisive per capire come andrà a finire questa vicenda. Perché la società vorrà capire se chiudere o meno determinati tipi di affari che possono essere decisivi per il futuro nerazzurro.

Calciomercato Inter: Inzaghi chiede una punta

Al momento l’Inter di Simone Inzaghi deve fare i conti con alcuni reparti scoperti in vista dell’inizio della nuova stagione. Perché sono andati via dei giocatori importanti come D’Ambrosio, Skriniar, Lukaku e Dzeko e non tutti i ruoli sono stati completati. Ad esempio, in zona offensiva, è arrivato il solo Marcus Thuram e numericamente manca ancora un altro tassello da aggiungere. Tanti i nomi spuntati fuori in queste settimane, ma ora c’è un problema.

Il club nerazzurro deve fare i conti con alcune mosse di mercato che potrebbero cambiare il futuro e la stagione prossima della squadra di Inzaghi. Al momento i nomi più caldi che sono venuti fuori per l’attacco dell’Inter sono quelli di Taremi, Balogun e Arnautovic. Per i primi due giocatori già sono state rifiutate importanti offerte, mentre per l’ultimo è ancora tutto da capire visto che il Bologna chiede 20 milioni di euro con calciatore e agente che spingono per firmare con i nerazzurri.

Intanto, spunta fuori un retroscena per quanto riguarda l’acquisto del prossimo attaccante dell’Inter, perché sembra che la società abbia preso una decisione chiara e definitiva riguardo questa situazione. Ora arrivano aggiornamenti per la scelta di Zhang in merito a questo possibile affare.

Inter: Zhang frena per Balogun

L’Inter ha trattato a lungo l’arrivo di Folarin Balogun con l’Arsenal in queste settimane, spingendosi fino a 30 milioni di euro però rifiutati dagli inglesi che fanno una valutazione superiore ai 40 milioni anche offerti dal Monaco.

E’ qui che interviene il presidente Zhang che ha deciso di frenare ogni tipo di trattativa con l’Arsenal per Balogun. Ai dirigenti nerazzurri è stato detto chiaramente di andare su altri obiettivi e adesso bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda dell’attaccante per l’Inter.

Inter: sforzo economico di Zhang per l’attacco

Ora il nuovo obiettivo primario dell’Inter diventa Marko Arnautovic e bisognerà convincere il Bolongna a lasciarlo andare. Intanto, il campionato inizierà il 19 agosto e il club ancora non ha una punta da inserire nelle rotazioni. Servirà uno sforzo economico di Steven Zhang per completare la rosa.