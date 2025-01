Darwin Nunez in Serie A, accordo col Liverpool: colpo da scudetto

Ai margini del progetto tecnico del Liverpool, Nunez sarebbe stuzzicato dall’idea di lasciare l’Inghilterra per mettersi in mostra altrove.

Questo scenario da che era impossibile potrebbe concretizzarsi da qui a qualche settimana, anche perché ci sarebbe una squadra di Serie A interessata pronta a mettere a segno il colpo che potrebbe incidere nella corsa allo scudetto. Niente ancora di deciso ovviamente, anche perché ci sarebbero tanti, forse anche troppi dettagli ancora da definire, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia quella giusta, ed abbia come meta finale proprio l’Italia e la Serie A.

Inutile dire che questa sarà una trattativa lunga e complessa, che potrà chiudersi anche nelle ultimissime ore di calciomercato, ma l’importante è portarla a casa. È questa l’unica cosa che conta.

Darwin Nunez lascia il Liverpool per la Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Darwin Nunez, che sotto la gestione Arne Slot non starebbe riuscendo a trovare lo spazio che meriterebbe in quel di Liverpool. Essendo ancora nel fiore della sua carriera, 25 anni, l’uruguaiano starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di lasciare Anfield in questo calciomercato, complici anche gli interessamenti che sarebbero stati registrati nelle scorse ore.

Tra tutti, però, quello più plausibile, complice anche la curiosità del diretto interessato, sembrerebbe essere quello che vedrebbe Darwin Nunez in Serie A, anche perché l’ex Benfica potrebbe diventare la punta di diamante di una squadra che ad oggi lotta per lo scudetto. In caso di un suo arrivo la corsa al tricolore rischia di essere fortemente compromessa, ovviamente per la concorrenza, anche perché stiamo parlando di un giocatore di livello internazionale.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, il Napoli starebbe seriamente valutando la possibilità di portare in Serie A Darwin Nunez. C’è il rischio che l’uruguaiano, quanto meno all’inizio, possa pestarsi i piedi con Lukaku, ma questo poco importa ad Aurelio De Laurentiis, deciso a regalare ad Antonio Conte l’attaccante del presente e del futuro.

Nunez il colpo da scudetto: affare da 65 milioni

E se i soldi della cessione di Kvaratskhelia venissero investiti in un altro modo? Il Napoli sarebbe sì alla ricerca dell’erede del georgiano, ma non è da escludere che Antonio Conte possa stravolgere i programmi per iniziare a costruire la squadra con il 3-5-2 da lui tanto amato.

Ed ecco perché il nome di Darwin Nunez. La remunerativa cessione di Kvaratkshelia potrebbe servire per arrivare all’uruguaiano, che in azzurro potrebbe diventare il perfetto partner di Lukaku, un po’ come Lautaro all’Inter. Addirittura il Napoli si sarebbe detto disposto a compiere un sacrificio economico importante pur di portare Nunez in Serie A, a conferma che le intenzioni ci sono tutte. Da capire adesso quale sarà la posizione del Liverpool, che difronte ad un’offerta da almeno 65 milioni di euro potrebbe iniziare seriamente a valutare la cessione del suo numero 9. Staremo a vedere.