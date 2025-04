Perin fuori dai convocati di Roma-Juventus, è polemica

La mancata convocazione di Mattia Perin per la partita tra Roma e Juventus ha sollevato diverse polemiche e speculazioni nell’ambiente calcistico.

Il portiere bianconero, noto per il suo ruolo di vice Szczęsny, è stato escluso dalla lista dei convocati per il match contro la Roma, alimentando discussioni sulle motivazioni di questa scelta tecnica.​

La scelta dell’allenatore Thiago Motta di non includere Perin tra i convocati ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori. Sebbene le ragioni ufficiali non siano state comunicate, alcune fonti suggeriscono che la decisione possa essere legata a valutazioni tattiche o a una rotazione dei giocatori in vista di impegni ravvicinati.​

In passato, Perin ha sempre manifestato professionalità e dedizione, accettando il ruolo di secondo portiere e facendosi trovare pronto quando chiamato in causa. Tuttavia, l’esclusione dalla lista dei convocati per una partita di tale importanza ha inevitabilmente generato interrogativi sulla sua posizione all’interno della squadra.​

La Juventus, sotto la guida di Thiago Motta, sta attraversando un periodo di transizione, cercando di implementare nuove filosofie di gioco e gestendo una rosa composta da giovani talenti e giocatori esperti. In questo contesto, le scelte tecniche possono risentire di molteplici fattori, tra cui la condizione fisica dei giocatori, le strategie per le singole partite e la necessità di mantenere alta la competitività interna.​

Le dichiarazioni di Perin e il rapporto con l’allenatore

È noto che Motta predilige un approccio basato sul possesso palla e sulla costruzione dal basso, caratteristiche che richiedono una particolare intesa tra portiere e difesa. In questo scenario, la scelta del portiere titolare assume un ruolo cruciale, e le decisioni dell’allenatore possono variare in base alle esigenze tattiche specifiche di ogni incontro.​

Nonostante l’esclusione, Perin non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, mantenendo un profilo basso e continuando a lavorare con professionalità. In passato, il portiere aveva elogiato la filosofia di Thiago Motta, sottolineando l’importanza del lavoro settimanale e della preparazione meticolosa delle partite. Questo indica un rapporto di rispetto reciproco tra giocatore e allenatore, nonostante le recenti scelte tecniche possano aver sollevato qualche dubbio.​

L’assenza di Perin dalla lista dei convocati ha alimentato speculazioni sul suo futuro alla Juventus. Alcuni analisti ipotizzano che il portiere possa valutare opportunità altrove per ottenere maggiore continuità di gioco, soprattutto considerando che, a 32 anni, potrebbe desiderare un ruolo più centrale in una squadra di alto livello. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali trattative o intenzioni di lasciare il club.​

La mancata convocazione di Mattia Perin per la partita contro la Roma rappresenta un episodio che ha acceso discussioni tra tifosi e media.

Sebbene le motivazioni precise rimangano non divulgate, è evidente che le dinamiche interne alla Juventus siano in continua evoluzione sotto la guida di Thiago Motta. Resta da vedere come questa situazione influenzerà il futuro di Perin e quale sarà il suo ruolo nelle prossime sfide della squadra bianconera.