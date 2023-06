Milan, tegola Ibrahimovic: tifosi rossoneri delusi

Zlatan Ibrahimovic pronto a salutare il Milan in via definitiva, arriva intanto una nuova tegola che lascia delusi i tifosi rossoneri.

Il Milan è pronto a chiudere la stagione con l’ultima partita casalinga contro il Verona. Una sfida che non sarà decisiva per gli uomini di Pioli che hanno già conquistato l’accesso alla prossima Champions League.

L’ultima partita casalinga sarà l’occasione per molti rossoneri di salutare i propri tifosi al termine della stagione. Tra i giocatori che con ogni probabilità non vestiranno più la maglia del Milan c’è sicuramente Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese ha vissuto una stagione travagliata per via dei problemi fisici. Fuori dallo scorso maggio per l’operazione al ginocchio, l’attaccante era tornato a disposizione a febbraio infortunandosi però di nuovo. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha lasciato senza parole i tifosi del Milan.

Milan, le ultime su Ibrahimovic: tifosi delusi

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile recupero del calciatore classe 1981 per la sfida con il Verona ma, secondo le ultime sullo svedese appare improbabile una sua presenza in campo contro gli scaligeri.

Ibrahimovic potrebbe così concludere la sua carriera al Milan senza riuscire a salutare i tifosi dal campo. Una delusione sia per il giocatore che per i tifosi, fortemente legati al numero 11. Un suo rinnovo con i rossoneri, almeno per quello che riguarda il ruolo di calciatore, appare impossibile viste le difficoltà fisiche del giocatore durante questa stagione. Non è da escludere che il Milan possa proporre allo svedese un contratto con un’altra veste, aiutando Pioli nel rapporto tra la squadra ed il club.

Tutto dipenderà da quella che sarà la volontà di Ibrahimovic che dovrà decidere se giocare ancora per un anno o fermarsi e pensare ad una nuova veste nel mondo del calcio. In passato si era parlato di un suo possibile passaggio al Monza in vista della prossima stagione visto il buon rapporto con Berlusconi e Galliani ma per il momento non ci sono offerte concrete.

Con ogni probabilità il giocatore si recherà a San Siro per salutare compagni e tifosi al termine della partita contro il Verona entrando solo dopo il fischio finale dell’arbitro. Milan quindi pronto a salutare una delle figure più importanti dell’ultimo anno con il giocatore che è stato fondamentale per la rinascita del club meneghino, tornato dapprima in Champions League, arrivando fino alla conquista dello scudetto un anno fa.