Calciomercato, da Kamada a Frattesi: le mosse delle big per la prossima estate

Campionato all’ultima curva, impazza il calciomercato: chi potrebbero acquistare le big italiane? Facciamo il punto

La trentottesima giornata chiuderà ufficialmente un campionato che nei fatti si è già chiuso da tempo, soprattutto per gli obiettivi delle big del nostro campionato. Il Napoli ha (stra)vinto lo scudetto, in Champions sono andate Lazio, Inter e Milan complice anche la penalizzazione della Juventus.

Restano da definire i posti in Europa e Conference League e l’ultima squadra che andrà in Serie B, ma molte squadre il loro campionato l’hanno in realtà già terminato e si stanno già focalizzando su quella che sarà la prossima stagione.

Ecco perché in diversi casi si ragiona già in chiave futura, pianificando la prossima stagione al netto di quelli che possono essere i piani dei rispettivi allenatori e dirigenti. Ad esempio il Napoli sa già che dovrà rinunciare a Luciano Spalletti e forse anche a Cristiano Giuntoli, che sembra aver accettato la corte di John Elkann e che – ADL permettendo – potrebbe essere la pietra angolare della Juve che verrà. Ma in alcuni casi le valutazioni di mercato possono anche camminare in parallelo e quindi qualche nome è già possibile farlo.

Ad esempio il Napoli avrà sicuramente un problema lì sulla destra. Osimhen e Kvaratskhelia alla fine potrebbero anche restare, soprattutto il secondo che si prenderà almeno un altro anno in azzurro per completare il suo processo di crescita e poi valutare le opzioni. Chi invece andrà via se arriverà un’offerta buona è Hirving Lozano. Scadenza 2024, ingaggio alto, non è considerato indispensabile nel progetto tecnico-tattico che verrà e quindi è il primo indiziato ad andar via. Al suo posto prende sempre più corpo la candidatura di Mimmo Berardi, arrivato al momento di salutare il Sassuolo dopo un percorso da sogno. Ma non c’è solo il Napoli a pianificare già la prossima stagione.

Milan, tutto su Kamada. L’Inter pensa a Frattesi per il centrocampo

Una delle squadre che più si stanno guardando intorno è il Milan, reduce da una stagione di certo meno esaltante della precedente nonostante la clamorosa semifinale di Champions League.

La qualificazione in Champions è arrivata per il rotto della cuffia e sembra chiaro che per fare il salto di qualità ci sia bisogno di qualcosa in più, specialmente in mezzo al campo dove mancherà Bennacer per lungo tempo. Ecco perché Maldini si è fiondato su Daichi Kamada, centrocampista giapponese dell’Eintracht Francoforte che si libererà a parametro zero al termine della stagione. Il Milan sembra essere in pole position per lui: staremo a vedere.

Un altro calciatore che con tutta probabilità lascerà il Sassuolo è Davide Frattesi. Classe ’99, stagione strepitosa per lui, piace a tutte le nostre big e in particolare all’Inter, con Marotta che nei giorni scorsi gli ha concesso anche elogi pubblici dicendo che proveranno a prenderlo. Non sarà facile: su di lui, oltre al “solito” Napoli, c’è anche la Roma e ci fa un pensierino anche la Juventus. A proposito di Juve, non aver avuto ulteriori penalizzazioni consente di guardare al futuro con più ottimismo, anche sul mercato.

Si cercano occasioni e una di queste potrebbe rispondere al nome di Christian Pulisic. Classe ’98, in uscita dal Chelsea dove proprio non trova spazio, il suo cartellino sarebbe anche decisamente ridotto visti i problemi dei Blues a sfoltire la rosa. La sensazione è che con 20, massimo 30 milioni lo statunitense potrebbe andar via. Sarebbe un gran colpo per la Juventus, da regalare ad Allegri o a chiunque sarà l’allenatore bianconero della prossima stagione.