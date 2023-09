Milan: infortunio Maingan, si allungano i tempi di recupero

Quando torna a giocare Mike Maingan dopo l’infortunio? Come accaduto durante l’ultima stagione, il portiere francese si è infortunato e dovrà saltare diverse gare di campionato e Champions League.

Un’altra tegola per il Milan che già sta facendo i conti con gli infortuni a centrocampo che non stanno dando tregua a Stefano Pioli.

Milan: tegola Maingan, le ultime sul rientro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rientro di Maignan non sarà immediato. Per tale motivo Marco Sportiello potrebbe avere diverse opportunità. A differenza della scorsa stagione, con Tatarusanu mai convincente, il Milan non sembra intenzionato a forzare i tempi di recupero del portiere che, va ricordato, un anno fa durante la sosta invernale ebbe una ricaduta durante la fase di preparazione provando ad accelerare i tempi.

Questa volta lo staff sanitario del Milan sembra volerci vedere chiaro e non voler forzare il ritorno in campo di Maignan.

E così, dopo Rossi e Abbiati, anche Marco Sportiello potrebbe diventare il 12esimo uomo della provvidenza per il Milan. Come detto, un anno fa, Ciprian Tatarusanu non ha giocato una brutta stagione, senza commettere errori su errori, ma non ha mai dato sicurezza. Per Sportiello la situazione è diversa. Con l’ex Atalanta in rosa, Maignan potrà recuperare in maniera più cauta dal risentimento ai flessori della coscia sinistra.

L’infortunio non è da trattare con leggerezza per non rischiare di compromettere le fasi più calde della stagione. In Champions League ed in campionato Sportiello ha ben figurato e, soprattutto, è sembrato dar fiducia anche ai compagni di squadra. Per questo la prudenza regna a Milanello.

Ma come sta il francese? Maignan sta bene e, probabilmente, se il Milan fosse veramente in emergenza a Cagliari potrebbe anche scendere in campo da titolare. Tuttavia Pioli e lo staff medico non sembrano voler rischiare. Per questo Mike giocherà solo se non ci saranno rischi.

Milan: Sportiello pronto, il Milan attende Maignan

Del resto, Sportiello ha ricevuto diverse investiture importanti dopo l’infortunio di Maignan. La prima da parte dello stesso Pioli: «Conosce benissimo le nostre posizioni e sa anche dare una mano in fase di impostazione».

Sabato contro il Verona Sportiello ha fatto benissimo, disputando la duecentesima partita di Serie A della sua vita, la prima col Milan ed una partita speciale per il numero 12, milanista e oggi portiere titolare del Milan. Almeno fino al rientro in campo di Maignan che punta ad essere al top anche in vista della Champions League.