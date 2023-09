Alla Juventus nel 2024: Giuntoli al lavoro per convincerlo ora

La Juventus sta già studiando per il calciomercato della prossima stagione e Giuntoli vuole chiudere un colpo da sogno: è già al lavoro.

I bianconeri sono tornati a far bene in Serie A e hanno iniziato questa stagione molto meglio di come hanno finito la scorsa. Massimiliano Allegri, al netto delle difficoltà, sembra aver trovato la strada giusta e con l’aiuto del suo staff ha migliorato le prestazioni di tutti i calciatori per tornare a vincere ed essere grandi.

Il futuro della Juventus passa certamente dal calciomercato e Cristiano Giuntoli con Giovanni Manna, sono pronti a regalare qualche colpo straordinario alla piazza e al mister.

Calciomercato Juventus: Giuntoli lavora al super colpo

Quella del 2024 sarà una delle stagioni più importanti per la Juventus per capire a che punto è la rinascita. La società ha voluto fortemente un cambiamento, con l’innesto di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, che sono stati chiamati innanzitutto a dare una sterzata ai bilanci ed eliminare le difficoltà che si erano registrati nei conti a bilancio.

Per i bianconeri questa appena iniziata è la stagione della verità, con il ritorno in Champions League che è l’obiettivo principale per il futuro.

Intanto Cristiano Giuntoli si è messo al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri e al popolo della Juventus un colpo straordinario.

Juventus, nuovo difensore nel 2024: ecco chi è

Il calciomercato della Juventus della prossima stagione deve iniziare con l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Alex Sandro e Daniele Rugani sono in scadenza di contratto nel 2024 e non sembrano esserci le possibilità per firmare un rinnovo del contratto. Il brasiliano andrà in Arabia Saudita e l’italiano non rientra nei piani di Allegri.

Il nome principale su cui sta lavorando la Juventus è quello di Tiago Djalò del Lille. Il difensore ex Primavera Milan è diventato di primo livello e potrebbe diventare un’arma importante per i bianconeri. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’infortunio ai legamenti lo riporterà in campo solo a novembre e ma il contratto in scadena nel 2024 fa gola al club di Allegri.

È un classe 2000, conosce già l’Italia e sarebbe un innesto importantissimo, considerando le qualità che ha dimostrato negli ultimi anni.

Pavlovic e Bella-Kotchap altre due idee per la difesa

Dall’amico di Leao – Tiago Djalò – all’amico di Dusan Vlahovic: la Juventus sonda il terreno anche per Strahinja Pavlovic del Salisburgo. Il forte centrale serbo è un classe 2001 e potrebbe essere acquistato dalla Juve solo per 25 milioni di euro.

Il terzo nome, alternativo ai primi due, è Armel Bella-Kotchap del PSV Eindhoven. Ha esperienza in Premier League con la maglia del Southampton e ha scelto di andare in prestito questa stagione. Francese, classe 2001, Bella-Kotchap costa non meno di 20 milioni di euro.