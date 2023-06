Minigonna esagerata: Giorgia Palmas lascia tutti senza fiato

Giorgia Palmas in uno dei suoi must assoluti, ennesimo scatto in minigonna per la conduttrice e showgirl: spettacolo clamoroso

Nel corso degli anni, da parte del pubblico dei suoi fan, Giorgia Palmas è stata sempre più apprezzata e adorata. Per bellezza e fascino non comuni, per classe ed eleganza seducenti e una presenza scenica entrata ormai da tempo nelle case di tutti gli italiani. La showgirl sarda è una vera e propria icona dei giorni nostri e non delude mai le attese.

E’ stata un’altra stagione di grandi successi e soddisfazioni professionali per Giorgia, divenuta una delle presentatrici televisive più richieste. Un personaggio che ha raccolto grandi successi nel corso della sua carriera, iniziate con il memorabile biennio da velina di Striscia la Notizia, da giovanissima, tra il 2002 e il 2004. Gli anni sono passati, ma fin da quel momento Giorgia è entrata nel cuore di tutti senza uscirne mai più.

Da allora, esperienze numerosissime e di grande livello sul piccolo schermo e nel mondo della moda per lei. La moglie dell’ex nuotatore Filippo Magnini lascia il segno dovunque vada e per lei il tempo sembra essersi fermato. A 41 anni, non ha perso nulla del suo fascino giovanile, che resta immutato e che seduce sempre come il primo giorno.

Ne sanno qualcosa gli ammiratori che imperterriti continuano a seguirla con grande affetto e passione sui social, dove è una delle presenze femminili principali. Con quasi due milioni di followers su Instagram, si conferma tra le ex veline più amate e in generale tra le bellezze più esplosive del Belpaese.

Giorgia Palmas manda fuori di testa su Instagram: minigonna eclatante e gambe infinite, il suo fascino è magia

Sicuramente, Giorgia sarà protagonista di una estate indimenticabile. I primi scatti in costume hanno fatto già furore, ma la Palmas ha anche altre armi per mandare in visibilio gli ammiratori.

Spesso e volentieri, la passione e la fantasia del pubblico si accendono dinanzi agli scatti in minigonna, che mettono in risalto gambe chilometriche e perfette. Una visione che si ripropone anche questa volta e che non può che raccogliere il consueto tributo di commenti estasiati e di like. La classe non è acqua e Giorgia ce lo dimostra ancora una volta. Applausi meritatissimi e l’attesa cresce per i prossimi scatti: con lei, viene sempre voglia di passare immediatamente al prossimo.