Serie A: Cheddira il nuovo bomber, giocherà in Champions

Mancata la promozione con il Bari, per Cheddira la Serie A potrebbe arrivare lo stesso. Il calciatore è pronto a giocare la Champions League.

Dopo un campionato da protagonista, Cheddira è ormai pronto al salto di qualità. Il calciatore con le sue prestazioni ha attirato l’attenzione di diversi club e uno è ormai pronto ad affondare il colpo per anticipare la concorrenza.

Secondo quanto riferito da Marca, una big della nostra Serie A è pronta a puntare su Cheddira in questo calciomercato. Si tratta di una ipotesi da considerare visto che il calciatore ha voglia di iniziare una nuova esperienza e provare anche a giocare in Champions League.

Calciomercato: Cheddira in Serie A, sarà lui il nuovo bomber

Per Cheddira la prossima stagione potrebbe rappresentare lo sbarco nel massimo campionato per testare le sue qualità in una serie completamente differente da quelle fatte fino ad oggi. Sicuramente i punti da chiarire sono diversi e per prima cosa bisognerà capire anche cosa vorrà fare il Bari. L’idea di De Laurentiis è sicuramente quella di non smantellare la squadra considerando la volontà di riprovare l’assalto alla promozione, ma i dubbi sono diversi e soprattutto non sarà certo facile riuscire a trattenere molti dei grandi protagonisti dell’ultima stazione.

Dalla Spagna, per esempio, parlano di un interesse di calciomercato della Lazio nei confronti di Cheddira in vista della prossima stagione. Sarri ha individuato nel marocchino il profilo giusto per il vice Immobile e quindi si è pronti ad affondare il colpo per regalare al tecnico un giocare sicuramente importante.

Il Bari difficilmente si opporrà a questa cessione considerando la possibilità di giocare la Champions League, ma resta da capire se Cheddira deciderà di sposare questo progetto oppure eviterà il grande salto e farà un passo alla volta magari giocando con con una continuità diversa rispetto a quella che potrebbe avere in biancoceleste.

Mercato: Cheddira piace alla Lazio

Il matrimonio tra Cheddira e la Lazio si potrebbe fare addirittura nelle prime settimane di questo calciomercato. Stiamo parlando, infatti, di un calciatore destinato a fare il grande salto e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

L’idea della Lazio è di prendere Cheddira per il ruolo di vice Immobile in questo calciomercato, ma resta da capire se il Bari deciderà di dare il via libera alla cessione e se il calciatore accetterà di giocare con meno continuità.