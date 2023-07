Morata, il Milan ci prova davvero: l’offerta dei rossoneri

Il Milan non molla Alvaro Morata: la caccia allo spagnolo continua, ecco la proposta del club di Cardinale

Un’estate all’insegna del cambiamento. Il Milan di Stefano Pioli sta lentamente cambiando pelle e, giorno dopo giorno, la rosa a disposizione dell’allenatore parmigiano è sempre più diversa da quella vista nell’ultima deludente stagione.

Il rilancio del progetto rossonero, voluto a tutti i costi da Gerry Cardinale, sta quindi passando dal calciomercato estivo che ha già registrato tante novità: Tonali e Ibrahimovic, su tutti, in uscita. Mentre in entrata dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Romero e probabilmente Reijnders, il focus è tutto sull’attacco. Diversi i nomi ventilati in quel di Milanello sin dall’annuncio del ritiro di Zlatan Ibrahimovic dal calcio giocato: adesso, uno su tutti sembrerebbe quasi ad un passo.

Stando a quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Alvaro Morata sembrerebbe avvicinarsi ogni ora di più alla maglia del Milan. Al punto che i rossoneri, che già l’hanno corteggiato a lungo in passato, avrebbero già preparato un’offerta sia per il centravanti che per l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino. E sembra proprio che l’opera di convincimento dei vertici di via Aldo Rossi sull’ex juventino stia per portare i frutti sperati.

Morata si avvicina al Milan: le cifre dell’affare

A 30 anni Morata può essere la scelta ideale per Pioli: Ibrahimovic e Giroud sono stati un successo, molto meno lì davanti flop importanti come Mandzukic e Origi. Ma il ‘caso’ Morata appare assai diverso: perchè lo spagnolo, che non è un bomber di razza, non è mai sceso dalla doppia cifra. E rimane un attaccante molto abile nel giocare con la squadra e per i compagni.

L’identikit che a questo punto farebbe ben felice Stefano Pioli. Pare infatti che la famiglia Morata abbia in mente da un pò il trasferimento in rossonero: la punta è sposata con l’italiana Alice Campello, conosciuta negli anni scorsi proprio in quel di Milano. Morata attualmente guadagna 6,5 milioni di euro a stagione con l’Atletico Madrid ma pare che attraverso i rappresentanti abbia fatto sapere al Milan di essere disposto a scendere fino ai 5 annui.

I rossoneri, grazie al Decreto Crescita – ma questa non è ancora una certezza – potrebbero risparmiare ancora qualcosa. Il contratto che starebbe andando profilandosi parla di una scadenza da fissare al 30 giugno 2027, per stessa volontà di Morata alla quale il Milan sembrerebbe aver aperto.

Per quanto riguarda il cartellino, poi, il discorso pare in discesa. Perché sembra che nel nuovo accordo con l’Atletico sia stata inserita una clausola da 20 milioni: il Milan, però, punta allo sconto. E con le relative tasse, l’ex juventino costerebbe solo 12 milioni al club di via Aldo Rossi. Un affare totale che, ora dopo ora, si avvicina alla tanto sperata fumata bianca.