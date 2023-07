De Paul torna in Serie A: la strategia

Il calciomercato estivo può riportare in Serie A un nome di un grande ex del campionato italiano come l’argentino Rodrigo De Paul.

Ci sono diverse società che da tempo seguono il calciatore, ancor prima che approdasse a Madrid sponda Atletico. Ma è in Italia che ha più mercato il giocatore che ora sembra pronto sul serio al ritorno.

Ci sarebbero degli aggiornamenti chiave che potrebbero cambiare totalmente la situazione in vista delle prossime settimane. In arrivo aggiornamenti che definirebbero tutto in tempi brevi.

Calciomercato: De Paul torna in Serie A

Sono un paio di anni adesso che De Paul ha lasciato la Serie A e l’Udinese per firmare con l’Atletico Madrid per circa 40 milioni di euro di trasferimento. Una mossa che però non sembra mai aver convinto la società e l’allenatore, che non hanno ritenuto mai soddisfacente il percorso con i Colchoneros del giocatore argentino. Ci si aspettava di più e per questo motivo già dalla scorso anno è stato subito rimesso sul mercato. Questa volta potrebbe essere la volta buona, anche perché arriva da un Mondiale vinto con l’Argentina a dicembre 2022 dove è stato uno dei principali protagonisti per la vittoria della Nazionale.

Ma il futuro di Rodrigo De Paul è ancora del tutto da decidere. Perché il fantasista piace a diverse società in Italia e anche nel resto d’Europa, ma la decisione sua sarà presa soltanto se arriverà l’ok dell’Atletico Madrid che prima dovrà trovare un accordo con una nuova società per la sua partenza. Pare che ora sia proprio il club spagnolo a spingere per un trasferimento del giocatore.

Secondo le ultime notizie di calciomercato De Paul può anche pensare di fare ritorno in Italia dove in Serie A ci sono diverse squadre che investirebbero per lui. Tra queste c’è ora una su tutte pronta a chiudere l’affare in maniera rapida.

Roma: occasione De Paul

Ci sono diversi nomi che la Roma valuta per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra questi spunta anche quello di Rodrigo de Paul. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del quotidiano, il calciatore dell’Atletico Madrid è sul mercato e stesso la squadra spagnola sta provando ad offrirlo.

Non sarà concesso un prestito, infatti, la Roma o altri club per comprare De Paul dovranno versare l’intera cifra per un colpo a titolo definitivo.

De Paul Roma: si blocca l’affare

Adesso però l’affare resta bloccato, perché l’alto stipendio che percepisce De Paul non può permetterselo la Roma che quindi dovrà dare prima trovare una soluzione migliore per poi dare l’ok definitivo per il trasferimento che al momento è fermo a causa dell’alto ingaggio che c’è nel contratto attuale del giocatore.