Roma: Mourinho ne esclude 4, il motivo

La Roma di José Mourinho è in un momento di crisi di risultati che è sempre più altalenante anche nelle prestazioni e per questo motivo ci sono tante critiche da incassare.

Il club si ritrova in una posizione di classifica che non si aspettava e per questo motivo ha voglia di provare a dare una scossa a tutto l’ambiente giallorosso che chiede di ritrovare la strada smarrita.

La società stessa non sembra del tutto convinta di quanto accaduto in campo in questi primi mesi di stagione. La Roma non sembra essersi messa alle spalle la Finale d’Europa League persa e ora c’è qualcosa che non va del tutto in maniera positiva.

Roma: Mourinho in discussione

Continua ad essere messo in discussione José Mourinho alla Roma dopo un inizio di stagione difficile. Al terzo anno in panchina ora il tecnico portoghese è davvero in bilico per quanto sta mostrando con una squadra rinforzata e di un livello molto più alto rispetto gli ultimi anni. Ecco che allora bisogna capire che tipo di futuro ci sarà per il portoghese con l’attuale squadra.

Intanto, in vista della prossima partita e dei vari impegni che ci saranno prima della sosta delle Nazionali, che Mourinho è pronto a cambiare ancora la sua Roma per provare ad ottenere il massimo dei risultati. Momento davvero difficile che può compromettere la stagione con altri passi falsi.

Roma Servette: Mourinho lascia fuori Dybala e altri

Scenderà in campo in Europa League contro il Servette la Roma di José Mourinho che parla in conferenza stampa. L’allenatore portoghese ha detto la sua sul momento della squadra e di quello che accadrà nella prossima partita dove ci saranno diversi cambi di formazione.

Sicuramente ci sarà il cambio di Dybala che andrà in panchina e con lui anche altri 2-3-4 giocatori riposeranno come confermato dall’allenatore. Arrivano novità importanti che ora riguardano le possibili scelte che verranno fatte anche in vista della prossima e ultima partita di campionato contro il Cagliari prima della sosta Nazionali.

Formazioni Roma Servette: le possibili scelte

Da capire che tipo di cambi possano arrivare per la prossima partita d’Europa League con Mourinho che ha intenzione di fare dei cambi. Questa le probabili formazioni Roma Servette: