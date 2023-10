Champions League: Pioli e Sarri sorprendono tutti

Novità importanti che riguardano le prossime partite di Champions League con la seconda giornata che propone Borussia Dortmund Milan e Celtic Lazio.

Due trasferte importanti per i due club di Serie A che ora hanno bisogno di punti e non possono sbagliare dopo quanto accaduto nella prima giornata. Per questo motivo sorprendono le scelte dei due allenatori.

Ci sono le ultime notizie in merito a quello che può accadere nelle prossime ore perché sarà una serata di vera Champions quella che aspetta le due squadre italiane in questo mercoledì.

Champions League: Milan e Lazio si giocano la qualificazione

Saranno partite molto importanti queste della seconda giornata di Champions League con Borussia Dortmund Milan e Celtic Lazio che si giocano la possibile qualificazione al prossimo turno. Perché entrambe le squadre italiane hanno ottenuto 1 punto nella prima partita e ora arriva un match chiave per andare avanti per entrambe fuoricasa.

Probabili formazioni Borussia Dortmund Milan

Queste le probabili formazioni di Borussia Dortmund Milan:

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen. Allenatore: Terzic.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Probabili formazioni Celtic Lazio

Probabili formazioni Celtic Lazio, queste le possibili scelte: