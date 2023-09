Germania: il nuovo ct è una sorpresa, accordo ufficiale

C’è l’annuncio riguardo il nuovo commissario tecnico della Germania: la Federazione ha deciso di affidarsi ad una rivelazione.

La Germania ha il suo nuovo commissario tecnico. Dopo l’esonero di Flick, la panchina è stata affidata ad un nuovo commissario tecnico che guiderà la Nazionale tedesca fino ai prossimi Europei. Il contratto sottoscritto sarà valido fino al luglio 2024.

Una scelta che era nell’aria ormai da giorni e ora ufficializzata dalla Federcalcio tedesca tramite una nota. Archiviata la breve parentesi Flick, la Germania affida la panchina ad un nuovo allenatore: sarà lui a guidare i tedeschi agli Europei che si svolgeranno proprio in casa.

Esonero Filck: la Germania ha scelto il nuovo ct, è una sorpresa

Flick era subentrato sulla panchina della Germania nel maggio 2021 al posto di Joachim Low. La sua avventura da Ct inizia bene, con sette vittorie nelle prime sette partite. Le cose vanno meno bene in Nations League, dove la Germania resta fuori dalla Final Four e soprattutto ai Mondiali in Qatar, quando i tedeschi sono eliminati per la seconda volta di fila già nella fase a gironi. La Federazione decide comunque di confermare Flick fino al tracollo col Giappone in un’amichevole di settembre, che porta al suo esonero.

Chi sarà il nuovo allenatore della Germania? La decisione è ufficiale, la Federazione ha deciso di nominare come ct della Nazionale tedesca Nagelsmann. Reduce da un turbolento divorzio col Bayern Monaco arrivato più per ragioni extracampo che per i risultati della squadra. Un addio inaspettato e seguito da infuocate polemiche, che però adesso gli ha spalancato le porte della nazionale. Adesso per Nagelsmann, che ha rinunciato all’ingaggio che ancora gli corrispondeva il club bavarese, si sono aperte le porte della Germania.

Quanto guadagnerà Nagelsmann? La Federcalcio tedesca gli corrisponderà circa 5 milioni di euro. Wagner continuerà ad affiancare Nagelsmann come assistente e Benjamin Glück sarà l’altro assistente allenatore della nazionale.

Chi è il nuovo ct della Germania Nagelsmann

Nagelsmann, 36 anni d’età, guiderà la Germania già a partire dalle prossime amichevoli in vista degli Europei della prossima estate che si giocheranno proprio in terra teutonica. L’attuale ct tedesco, ha abbandonato precocemente il calcio giocato iniziando la sua carriera da allenatore quando aveva solo vent’anni. Nel 2016 è stato nominato tecnico dell’Hoffenheim, restando per tre stagioni con ottimi risultati. Dal 2019 al 2021 è stato l’allenatore del RB Lipsia, prima della chiamata del Bayern Monaco. Nel suo palmares personale c’è un Meisterschale con i bavaresi, oltre a due Supercoppe tedesche.