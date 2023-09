Calciomercato: Berardi alla Juve, l’annuncio di Allegri

Arrivano delle nuove indiscrezioni sul futuro di Domenico Berardi che potrebbe vestire la maglia della Juventus dal prossimo gennaio.

Ecco l’annuncio in conferenza stampa di Massimiliano Allegri che, alla vigilia di questa partita di campionato che metterà di fronte Juventus e Sassuolo, s’è soffermato anche sul capitano dei neroverdi oggetto di desiderio del tecnico nella passata sessione di calciomercato. Non è un mistero, infatti, che Allegri abbia chiesto a Giuntoli, la scorsa estate, di fare un tentativo per portare alla Juventus Berardi che già in passato è stato cercato dal club bianconero. Questa volta c’era la volontà del ragazzo di cambiare maglia ma la ferma opposizione del Sassuolo ha fatto saltare i piani. Adesso la trattativa per Berardi alla Juventus potrebbe andare in porto a gennaio? Ecco l’annuncio di Allegri.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sul trasferimento alla Juventus di Domenico Berardi. Il capitano del Sassuolo continua ad essere accostato al club bianconero. Nonostante le varie smentite, negli ultimi giorni è arrivata l’apertura da parte dell’amministratore delegato dei neroverdi Carnevali che non ha escluso una cessione di Berardi nel calciomercato di gennaio 2024.

Calciomercato Juventus: obiettivo Berardi, può arrivare a gennaio

La scorsa estate Allegri ha dato delle indicazioni alla società riguardo la campagna acquisti. Non solo Lukaku, il tecnico aveva chiesto a Giuntoli di prendere e portare alla Juventus Berardi. Il giocatore, che questa volta aveva aperto al trasferimento in bianconero, è stato bloccato dal Sassuolo che l’ha tenuto in squadra.

Nonostante ciò, l’amministratore delegato Carnevali non ha escluso un possibile trasferimento del giocatore nella sessione invernale di gennaio 2024. C’è ancora speranza, dunque, per quanto riguarda l’addio da Sassuolo di Domenico Berardi. Nella prossima sessione il profilo del calciatore potrebbe tornare di moda per la Juventus che potrebbe rinforzare l’attacco con l’innesto dell’esterno.

Ecco, intanto, le parole di Massimiliano Allegri che in conferenza stampa s’è soffermato su questa trattativa di calciomercato riguardo la Juventus e Berardi.

Berardi alla Juventus? Le parole in conferenza di Massimiliano Allegri

Ecco l’annuncio di Allegri che ha parlato di Domenico Berardi, obiettivo della Juventus per il prossimo mercato.

“Quest’estate la società ha condotto varie trattative per portare dei giocatori alla Juventus. Nonostante ciò, abbiamo deciso di rimanere con questo gruppo. Berardi quando ci incontra fa sempre delle belle prestazioni, speriamo domani non si ripeta. Dovremo essere bravi a fermarlo e limitare le sue azioni offensive”.