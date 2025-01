Inter, Inzaghi a rischio: blitz di Marotta ad Appiano

Anche i migliori possono finire sulla graticola e nel caso di Simone Inzaghi non è la prima volta perché l’allenatore dell’Inter più volte è stato messo in discussione a Milano.

Il fatto che abbia vinto solo 1 scudetto in tre anni non ha per nulla fatto felice la società, che però con la finale di Champions League conquistata e altri trofei portati in bacheca a livello Nazionale si è sentita entusiasta della propria crescita con il nuovo e giovane allenatore fino a rinnovare il contratto, ma non troppo a lungo perché l’attuale scadena ora è nel 2026.

Adesso ci sono delle novità che riguardano quello che sta accadendo all’Inter che in questa stagione ha già fatto qualche passo falso di troppo in campionato e il 2025 inizia nel peggiore dei modi possibile, con una sconfitta in rimonta da 2-0 a 2-3 contro i cugini del Milan nella Finale di Supercoppa Italiana che tornano a tenere in bilico la posizione di Simone Inzaghi.

Inter, Inzaghi in bilico: la situazione

La proprietà torna a prende in mano la situazione all’interno di casa Inter perché ora Simone Inzaghi dovrà dare delle risposte molto importanti e non potrà permettersi nessun passo falso nel cammino di gennaio che sembra assolutamente alla portata del club nerazzurro.

Dopo il ko in Arabia Saudita è stato il presidente Marotta che ha voluto prendere la situazione in mano ed è arrivato fino al centro sportivo di Appiano Gentile per provare a scuotere la squadra perché adesso si aspetta dei segnali, ma anche Inzaghi compreso.

Il numero uno del club ha voluto provare in tutti i modi a far capire una cosa dopo la sconfitta in Arabia. Adesso l’Inter ha l’obbligo di dare risposte e per questo ha motivato tutti, compreso lo stesso Inzaghi che ora non può più permettersi di sbagliare in vista dei prossimi incontri che fanno diventare il mese di gennaio decisivo.

Venezia, Bologna, Empoli e Lecce in campionato, Sparta Praga e Monaco in Champions. Adesso l’Inter si aspetta solo vittorie per provare a staccare le rivali che hanno diversi scontri diretti in campionato e passare il turno in Champions. Sarà un mese decisivo questo per Simone Inzaghi e il suo futuro con l’Inter.