Svolta societaria: cambia il patron, l’annuncio

La stagione si avvicina ormai al termine e molte questioni societarie sono pronte ad essere risolte. Per un club è possibile un cambio di proprietà

Quando si è arrivati a questo punto della stagione le squadre iniziano a ragionare con attenzione anche al futuro. Il conto alla rovescia per l’iscrizione al nuovo campionato è praticamente iniziato e per molti club si dovrà andare a cambiare la proprietà per continuare il proprio cammino fra i professionisti. Questo succede principalmente nelle serie inferiori considerato che le condizioni economiche non sono assolutamente rosee.

Per un club il destino è ormai segnato. L’annuncio è arrivato direttamente dall’attuale patron e difficilmente ci saranno delle modifiche in questo senso. La strada è praticamente segnata e si procederà con un cambio alla guida del club. La proprietà nuova avrà il duro compito di garantire una sorta di rinascita alla squadra e riportarla nel calcio che conta. Non un compito semplice, ma l’intenzione è chiara e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Svolta per il club: cambia il proprietario, le ultime

In questa stagione sono stati vissuti momenti non facili nel calcio. Le esclusioni dai professionisti di Taranto e Turris in Serie C a campionato in corso ha rappresentato una sorta di tegola per l’intero mondo del pallone. Naturalmente l’obiettivo è quello di non portare più a cose simili e per farlo sono in corso dei ragionamenti su regole dure. Ma non è finita qui. Bisognerà valutare con attenzione anche le situazioni di altri club.

Uno di questi è il Cosenza. Il club calabrese è retrocesso in Serie C dopo una stagione davvero complicata. In molti hanno pensato addirittura ad una ripartenza dai dilettanti visto la situazione societaria. Ma Guarascio ha garantito la sua volontà di far continuare l’esperienza della squadra fra i professionisti. Il patron è al lavoro per trovare un nuovo proprietario e sono in corso alcune trattative con imprenditori locali.

L’obiettivo è quello di chiudere il prima possibile per portare la nuova società a completare la situazione. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e quindi ci vorrà del tempo per provare a capire meglio il futuro del Cosenza. Il passo indietro di Guarascio è ormai praticamente certo e vediamo chi sarà il nuovo patron. Di certo i calabresi hanno voglia di ritornare a sognare in grande dopo anni difficili. Il Cosenza è pronto a ripartire da una proprietà diversa con la speranza di ritornare fra i professionisti.