Napoli: doppia brutta notizia in vista del Real Madrid, il comunicato

C’è il comunicato ufficiale del club in vista anche del Real Madrid, club che gli azzurri affronteranno in Champions League.

Tra praticamente sette giorni e, a distanza di una settimana appunto, il Napoli apprende della doppia brutta notizia. Il comunicato ufficiale della società è in vista di Napoli-Real Madrid che si giocherà il 3 ottobre al Diego Armando Maradona e bisogna trarre diversi spunti da quanto ha annunciato il club nella sua nota ufficiale.

Da una parte c’è da fare i conti con l’infortunio del difensore centrale mentre, per l’altro club che si giocherà il primato nel girone di Champions League dopo le vittorie rispettivamente contro Braga e Union Berlino – entrambe arrivate nei minuti finali -, la notizia è praticamente doppia sull’infortunio. E non sono buone notizie per il Napoli.

Napoli, due brutte notizie in vista del Real Madrid: la nota sul doppio infortunio

Due brutte notizie per il Napoli, con il comunicato ufficiale pubblicato nel corso dell’ultima ora e che complica le cose per Rudi Garcia.

Da una parte c’è la situazione di Amir Rrahmani a preoccupare e non poco il tecnico francese che dovrà prima giocare contro Udinese e Lecce, potendo contare sui soli Ostigard, Natan e Juan Jesus – a rotazione giocheranno nei due match che seguono in campionato -, senza la presenza del centrale kosovaro.

Dall’altra però, appunto, il Napoli poteva trarre vantaggio dalla doppia assenza di Vinicius Junior e di Carvajal, elementi fondamentali dell’undici titolare di Carlo Ancelotti. E invece, come comunicato dal Real Madrid, entrambi sono pienamente recuperati e ci saranno contro il Napoli.

Vinicius e Carvajal tornano: come giocherà Ancelotti al Maradona

Carlo Ancelotti, contro il suo ex Napoli, potrebbe piazzare di nuovo tra i titolari Vinicius Junior, così come Dani Carvajal, che andrebbe a riprendersi il suo posto sulla corsia di destra in difesa.

Sarà sfida aperta tra il capitano Giovanni Di Lorenzo e il fuoriclasse brasiliano che, nel corso dei prossimi impegni di campionato, potrebbe esserci solo dalla panchina. Tra sette giorni, al Maradona, diversi grattacapi per Rudi Garcia che è chiamato all’impresa davanti ai suoi tifosi, per regalare alla città di Napoli una serata di festa.

Rrahmani out, recuperano Vinicius e Carvajal: Natan pronto all’esordio da titolare

Pronto all’esordio da titolare, non in assoluto perché ha già giocato in Serie A, ma in Champions League: col Real Madrid giocherà quasi sicuramente Natan, che guiderà la difesa accanto probabilmente ad Ostigard, difendendo con le unghie e con i denti sui Galacticos. Per adesso però, molto o forse tutto, passa da Udinese e Lecce con la squadra chiamata a fare sei punti per rimettersi in corsa tra le prime posizioni in classifica.