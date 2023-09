Addio Liverpool: rinnovo fermo e occasione Serie A per gennaio

Caccia ai top player a prezzi scontati: la Serie A si muove in anticipo e un nome su tutti attira l’attenzione di diverse società.

In un mercato in cui si cerca ogni soluzione per risparmiare il più possibile sui cartellini e gli stipendi, fiondarsi sui top player in scadenza è una scelta che può ripagare. Dall’Inghilterra circolano voci riguardo un giocatore di livello internazionale i cui rapporti col club di appartenenza sono in via di rottura: le big del nostro campionato osservano pronte ad inserirsi.

Il Liverpool molto probabilmente non rinnoverà il contratto a Thiago Alcantara che si appresta a lasciare il club nella prossima estate. Già da gennaio ci si aspettano diverse offerte al ribasso per lo spagnolo, che nonostante non stia trovando grande spazio, resta uno dei profili di centrocampo più appetibili del panorama europeo.

Klopp ha optato per diverse alternative durante la campagna acquisti estiva appena trascorsa: i nuovi acquisti Wataru Endo, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister dimostrano come Thiago sia stato rilegato ai margini del progetto tecnico dei Reds.

Occasione low cost: Serie A in pole

Diverse squadre italiane sono in allerta riguardo la situazione di Thiago Alcantara, due su tutte Inter e Juventus. I nerazzurri vorrebbero allungare la rosa a centrocampo inserendo l’ultimo tassello di qualità in mezzo al campo, per essere competitivi al massimo su ogni fronte della stagione.

Discorso a parte per i bianconeri, che dopo i problemi col doping di Pogba, ora si trovano costretti a sostituire il francese con un giocatore di pare esperienza e qualità. Giuntoli sta monitorando diversi giocatori, ma qualora Thiago dovesse liberarsi dal Liverpool ad un prezzo irrisorio data la scadenza del suo contratto, allora non ci penserebbe due volte a fiondarsi sullo spagnolo.

Sia Inter che Juve vorrebbero piazzare un colpo altisonante e dalle spese contenute a gennaio, e visto l’evolversi in negativo del rapporto tra il centrocampista classe ’91 e Jürgen Klopp, l’occasione potrebbe essere dietro all’angolo. I tabloid inglesi riferiscono che i Reds sarebbero pronti a lasciare partire Thiago anche a fronte di un’offerta minore rispetto alle aspettative, sia per liberare spazio salariale che per alleggerire numericamente un centrocampo già di grande qualità.

Presumibilmente il derby d’Italia sul mercato verrà giocato più avanti, quasi a ridosso della finestra di mercato, quando sarà possibile agire più concretamente e strappare un top player dal valore assoluto con un colpo low cost che avrebbe dell’incredibile.