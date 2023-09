Napoli, esonero Garcia: avviati i contatti col sostituto

Il Napoli di Rudi Garcia in questo inizio di stagione sta senza ombra di dubbio deludendo ogni sorta di aspettative. La piazza, come lo stesso De Laurentiis, si aspettava dai campioni d’Italia sicuramente un qualcosa di più rispetto a quanto fatto vedere fino ad adesso.

La pazienza nei confronti dell’allenatore francese sta finendo, e le prossime due partite di campionato contro Udinese e Lecce potrebbero essere decisive per il proseguo dell’avventura partenopea dell’ex Roma e Lione, fra le altre.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli starebbe seriamente valutando l’esonero di Rudi Garcia se le cose dovessero continuare ad andare in questo modo. A conferma di questo ci sono i primi contatti esplorativi avviati da Aurelio De Laurentiis con il possibile sostituto del francese.

Napoli, Garcia in bilico: contatti con il sostituto

Partenza peggiore il Napoli non poteva fare in questa stagione. Dopo 33 anni, e col tricolore sul petto, i tifosi si aspettavano una squadra rampante e che difendesse quanto conquistato, non una che spreca tanto, conquista poco e vede le rivali già scappare in classifica.

Inevitabilmente la colpa di questo calo fisico, mentale e di giorno degli azzurri viene addossata a Rudi Garcia, reo di aver messo mano su un “giocattolo” a dir poco perfetto lasciatogli in eredità da Luciano Spalletti. A fronte di questo complicato inizio di stagione, infatti, il francese rischia seriamente il posto, anche se in fin dei conti Aurelio De Laurentiis non ha mai manifestato nei suoi confronti irritazione e scontentezza. Almeno fino ad oggi.

Stando infatti a quanto riportato da RMC Sport, il Napoli starebbe valutando un’alternativa a Garcia qualora i risultati continuassero a non arrivare. Secondo l’emittente francese, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe effettuato un contatto esplorativo con Christophe Galtier, nome accostato alla panchina dei campioni d’Italia già in estate.

Napoli, contatto esplorativo con Galtier: le ultime

Stando a quanto riportato dalla Francia, il Napoli avrebbe contattato Galtier per il post Garcia. Una scelta che potremmo dire essere quasi scontata, considerato il fatto che l’ex PSG già in estate è stato vicinissimo alla panchina dei campioni d’Italia.

Al momento, quelli di De Laurentiis, sarebbero meri contatti esplorativi, ma nulla esclude che da qui a qualche settimana non possano diventare concreti. Nel frattempo, a fronte di questo interessamento, Galtier si sarebbe mostrato essere molto entusiasta ed affascinato della possibilità di allenare un domani il Napoli.

Non solo Napoli: altra nobile decaduta su Galtier

Il Napoli non sarebbe l’unica squadra sulle tracce di Christophe Galtier. Oltre ai campioni d’Italia, infatti, anche il Marsiglia avrebbe fatto un timido tentativo per l’ex PSG, che però, in questo caso, si sarebbe mostrato riluttante ad accettare la panchina per la situazione di caos, societaria e non, nella quale riversa l’OM. A questo punto potremmo dunque dire che ad oggi il Napoli gode della preferenza di Galtier, e dunque solo il tempo ci dirà se questo matrimonio “s’ha da fare“.