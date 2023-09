Presto potrebbe esserci un altro cambio in panchina, l’ennesimo di questo delicato ed intenso inizio di stagione.

Il motivo è pressoché sempre quello: dopo un calciomercato importante, in queste prime giornate di campionato la squadra non ha compiuto il salto di qualità che la società, e la piazza, si aspettava. C’è dunque bisogno di dare una scossa a tutto l’ambiente, così da non perdere ulteriore tempo e ripartire in pratica subito, così da recuperare il terreno perso in queste prime settimane.

A fronte di questo la dirigenza starebbe seriamente valutando l’operato dell’allenatore, la cui posizione in panchina ora rischia di essere ribaltata, visto che si starebbe seriamente iniziando a parlare anche di esonero per lui.

Inizio critico di stagione: il tecnico rischia l’esonero

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, visto che da qui a qualche settimana potremmo assistere ad altri ribaltoni incredibili in panchina. Uno di questi potrebbe avvenire nel futuro imminente, visto e considerato che per l’allenatore si starebbe iniziando seriamente a parlare di esonero, lui che fino a qualche settimana fa era, difatti, intoccabile.

Il critico inizio di stagione della squadra ha infatti portato la dirigenza a valutare seriamente il suo lavoro, anche perché nonostante un calciomercato importante i risultati scarseggiano ad arrivare, e la classifica parla chiaro. Sono solo 3 i punti fatti in sei partite di campionato, media difatti da retrocessine per una squadra che, invece, dovrebbe salvarsi senza problemi. L’impressione è che dunque nel lavoro dell’allenatore manchi un qualcosa, ed è per questo che ad oggi la sua posizione sarebbe fortemente in bilico.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, considerato questo, come detto complicato, inizio di stagione, il Bournemouth starebbe valutando l’esonero di Andoni Iraola. Se da qui a qualche settimana le Cherries non dovessero cacciare del carattere, ecco che lo spagnolo verrebbe senza troppa esitazione cacciato.

Bournemouth, Iraola a rischio esonero: lui è tranquillo

Considerato questo inizio di stagione del Bournemouth, la posizione di Andoni Iraola è fortemente a rischio. Consapevole delle sue capacità, però, il tecnico spagnolo scaccia via ogni possibile voce di esonero facendo quello che gli riesce meglio: lavorare.

L’ex Rayo Vallecano, forte anche di un contratto con le Cherries fino al giugno 2025, è sicuro di riuscire a ribaltare questa situazione critica ed ingranare, anche se con un pò di ritardo, in stagione.

Bournemouth: prossime sfide decisive per Iraola

Iraola è sicuro della sua permanenza sulla panchina del Bournemouth, ma le prossime partita prima della sosta nazionali saranno decisive per capire se lo spagnolo continuerà ad essere l’allenatore delle Cherries. Esclusa l‘Arsenal, Everton, Wolves e Burnley sono sfide che il Bournemouth potrebbe portare a casa senza troppi problemi. Se così non dovesse essere, ecco che potremmo assistere al primo esonero in questa stagione di Premier League.