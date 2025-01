Messaggio a Vlahovic e futuro rovinato: dopo Juventus-Torino

Dusan Vlahovic potrebbe essere molto lontano dalla Juventus nel prossimo futuro: è arrivato un messaggio da Juventus-Torino.

L’attaccante serbo è sempre al centro di numerose polemiche che non portano a risultati positivi per la sua carriera e la sua stagione. I tifosi della Juventus sono divisi esattamente in due metà: c’è chi lo vorrebbe lontano dai bianconeri subito e chi, invece, vorrebbe tenerlo anche per il futuro. La situazione è ancora in bilico per il suoi futuro e il rischio è quello di creare subito le condizioni per il suo addio affinché tutti possano andare bene in questo contesto.

Vlahovic è stato bocciato da tutto il mondo juventino e sta vivendo una stagione estremamente complicata dal punto di vista personale: ora è arrivato un messaggio importantissimo dopo il derby contro il Torino.

Juventus-Torino manda un messaggio a Vlahovic: le ultime

Il derby di Torino si è concluso con un pareggio scialbo per la Juventus che non riesce a uscire dalla crisi di risultati e ha inanellato il dodicesimo pareggio in questa stagione che provoca una classifica sempre peggiore e che rischia di compromettere il futuro perché non ci sono i presupposti di qualificarsi alla prossima Champions League.

La partita tra Juventus e Torino ha lanciato messaggi importanti anche per il calciomercato e Thiago Motta ha le idee molto chiare su come provare a migliorare la rosa nel migliore dei modi.

Secondo le ultime notizie di mercato, Dusan Vlahovic è pronto all’addio: ora o alla fine della stagione.

Thiago Motta ha scelto Nico Gonzalez: Vlahovic non è indispensabile

Thiago Motta ha scelto Nico Gonzalez da centravanti nel Derby di Torino e la prestazione dell’attaccante argentino è stato eccezionale da falso nueve. Le sue qualità sono state fondamentali per non far rimpiangere Dusan Vlahovic e ha messo in difficoltà più volte la difesa granata, con movimenti costanti e continui che hanno permesso agli altri compagni di essere pericolosissimi.

Il messaggio mandato da Thiago Motta a Vlahovic durante il Derby di Torino è molto chiaro: non è più fondamentale per la Juventus e il suo addio sarebbe tranquillamente avallato dall’allenatore che cerca un altro attaccante.

Vlahovic può lasciare subito la Juventus. Ci sono notizie di interessamenti dalla Premier League ma la richiesta da 50 milioni blocca il suo addio immediato.

Via Vlahovic: la Juventus spinge per Kolo Muani

L’addio di Vlahovic alla Juventus sarà sostituito per l’arrivo di Randal Kolo Muani. Il centravanti francese del PSG è in uscito dal club parigino ed è diventato un’opzione importantissima per Thiago Motta che vuole un attaccante più mobile e capace di mettere in pratica le sue idee di gioco.

Kolo Muani alla Juventus è una trattativa che si può chiudere nel giro di pochi giorni. Già a gennaio può arrivare, a prescindere da Vlahovic, per giocarsi il posto da titolare e poi per prendersi la centralità nel progetto andando avanti nel tempo.