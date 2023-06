Napoli, il colpo arriva dal PSG: ecco il nome top

Il destino del Napoli targato Aurelio De Laurentiis potrebbe incrociarsi a breve con quello del Paris Saint Germain: colpo dal club parigino

Ripartire, senza accontentarsi mai. Questa la volontà abbastanza chiara di Aurelio De Laurentiis, che ha già messo in archivio lo straordinario trionfo del Napoli nella stagione che sta per terminare. E sul terzo Scudetto della compagine partenopea sono incise a caratteri cubitali le iniziali di Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo è stato il pittore che ha dato vita a forse uno dei quadri più belli della storia della Serie A, creando un giocattolo quasi perfetto. Certo, buona parte del merito spetta pure al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, capace di pescare giocatori forti e semisconosciuti a prezzi alquanto accessibili. D’altronde, se non si possiede una capacità di spesa molto rilevante, allora bisogna necessariamente sfruttare delle idee vincenti.

È l’unico modo per riuscire comunque a competere ad altissimi livelli e gli azzurri, tra l’altro, si sono resi protagonisti in positivo di un ottimo percorso pure in Champions League. C’era tanta preoccupazione tra i tifosi del club campano, letteralmente spaventati dall’idea di dover rinunciare in un colpo a giocatori del calibro di Dries Mertens, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne.

La chiusura netta di un ciclo importante, senza sapere cosa ci sarebbe stato dopo. Ebbene, il futuro ha premiato l’amore immenso dei napoletani, che ora non riescono a smettere di festeggiare lungo le strade della loro città stupenda. Ma il calcio di non permette di fermarsi a guardare quanto di buono è stato fatto, bisogna andare avanti.

In tal senso, per il Napoli è a dir poco fondamentale trovare in fretta un nuovo allenatore, in grado di raccogliere la pesantissima eredità lasciata vacante da Spalletti. L’allenatore toscano non ha voluto mettere in atto dei ripensamenti circa la propria decisione di distaccarsi e prendere un anno sabbatico.

Napoli, contatto con Galtier per la panchina: ecco come stanno le cose

Di conseguenza, De Laurentiis prosegue la ricerca del rimpiazzo, con una lunga lista arrivata addirittura a 40 nomi (come da lui stesso ammesso nelle scorse ore). Nell’elenco in questione è presente anche un certo Christophe Galtier, legato al Paris Saint Germain da un contratto fino al 2024.

I parigini, però, vorrebbero cambiare la guida tecnica, esonerando Galtier e affidando l’incarico a Julian Nagelsmann. Incastro tutt’altro che semplice, poiché il Paris dovrebbe pagare sia l’ex Lille che il Bayern Monaco, più lo stesso Nagelsmann ovviamente. Ad ogni modo, la società francese non presenta particolari difficoltà dal punto di vista economico (per usare un eufemismo), motivo per cui alla fine tale scenario potrebbe divenire realtà.

E chissà che, a quel punto, De Laurentiis non decida di tentare l’affondo per convincere Galtier a sposare il progetto Napoli. Come riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il contatto tra le parti in causa c’è stato davvero e ora bisogna aspettare il verdetto definitivo del PSG. Insomma, pista da monitorare attentamente.