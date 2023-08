Napoli, il peggiore dei tradimenti: gratis dal nemico

Il Napoli vuole vederci chiaro: la conferma di un importante giocatore è sicuramente una bella notizia, ma ora urge il rinnovo del contratto

E’ stata un’estate di ripensamenti e di clamorosi tira e molla. Tuttavia, alla fine il calciatore si è deciso a rimanere. Una bella notizia per Rudi Garcia, che non perde un titolare a centrocampo e che dovrebbe chiudere la sessione estiva di calciomercato rinunciando al solo Kim tra i protagonisti dello scudetto. Dopo settimane di riflessione Piotr Zielinski ha deciso di rimanere in azzurro.

Tutto è cominciato quando il presidente De Laurentiis, lo scorso giugno in occasione della presentazione delle maglie ufficiali, aveva tuonato contro i calciatori in scadenza nel 2024, quindi il polacco e Lozano. “Sono disposto a pagarli a vuoto”, il diktat del patron. La richiesta infatti era di rinnovare al ribasso (sostanzialmente la metà dell’attuale stipendio) oppure partire subito per non lasciare il Napoli gratis nel 2024. Parole che hanno indotto Zielinski a riflettere, soprattutto dopo che è arrivata una enorme offerta economica dall’Arabia Saudita. Ben 15 milioni di euro a stagione per due anni.

Inizialmente il polacco sembrava orientato a rifiutare, in quanto legato al Napoli e alla città. Soprattutto, la sua famiglia non sembrava essere d’accordo con il trasferimento “esotico”. Poi, a fronte di un’ipotesi di rinnovo alla metà dello stipendio, Zielinski sembrava aver cambiato idea: stavolta il sì sembrava imminente, anche perché il Napoli sembrava favorevole alla cessione. Infatti avrebbe guadagnato 32 milioni di euro. Niente male per il cartellino di un calciatore in scadenza tra un anno. E soprattutto era tutto pronto per il suo sostituto, lo spagnolo Gabri Veiga, che comunque arriverà a prescindere.

Napoli, occhio a Zielinski: senza gli arabi potrebbe lasciare a zero tra un anno

Poi l’ennesimo clamoroso dietrofront. Con l’insistenza della famiglia Zielinski si sarebbe deciso a rifiutare definitivamente l’Arabia. Vuole rimanere a Napoli. Contento Garcia e i tifosi, forse un po’ meno De Laurentiis che perderà i 30 milioni per il cartellino. Va bene così, però, anche perché il polacco ha fatto una scelta molto ammirevole. Rinunciare ai tanti milioni dell’Arabia per rimanere a Napoli e far felice la famiglia. Però ora deve rinnovare: il presidente, a quanto pare, lo aspetta al varco. Il centrocampista guadagna 4.5 milioni a stagione bonus esclusi. Il nuovo contratto dovrebbe essere di 2.5 milioni senza bonus.

E c’è il sospetto che Zielinski voglia evitare il rinnovo per lasciare il Napoli a parametro zero la prossima stagione. Questa sarebbe un’ipotesi dannosa per il club azzurro, che perderebbe un patrimonio e che non potrà tagliare il monte ingaggi per questa stagione. E soprattutto, ci sarebbe il timore che Zielinski possa “filtrare” con altre squadre italiane, per poi accordarsi a zero per il 2024. Si parla di Lazio e Juventus: Sarri lo voleva già questa estate, mentre l’ex ds azzurro Giuntoli lo prenderebbe di corso. De Laurentiis vuole evitare questa beffa e insisterà per il rinnovo immediato, che dovrebbe prevedere un prolungamento di almeno due anni.