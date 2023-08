Calciomercato Inter: svolta in difesa

Il mercato dell’Inter non è finito. I nerazzurri cercano un difensore centrale di piede destro che possa prendere il posto in campo di Milan Skriniar. Per tale motivo, nelle ultime ore di mercato, si è fatta avanti un’ipotesi per la difesa.

Mercato Inter: c’è la svolta, le ultime

Secondo le ultime notizie di mercato l’Inter continua a lavorare per avere dal Bayern Monaco il difensore Pavard. Tuttavia come riportato dal Corriere dello Sport il club tedesco avrebbe alzato il muro per il difensore. Nel corso della giornata di ieri, infatti, l’Inter avrebbe portato avanti i contatti con i tedeschi sostenendo la propria disponibilità ad alzare la quota dei bonus all’interno dell’offerta presentata.

L’Inter secondo le ultime notizie di mercato per avere Pavard avrebbe offerto 25 milioni di euro di cifra fissa. Un prezzo importante per un giocatore all’ultimo anno di contratto.

I tedeschi, però, che inizialmente chiedevano 35 milioni tutto compreso sembrerebbero addirittura alzato il prezzo a 40 milioni. Il motivo? dietro la richiesta ci sarebbe l’interesse del Manchester United. Il club inglese avrebbe già stanziato 40 milioni per portare Pavard alla corte di Ten Hag ma l’affare andrà in porto solo dopo la cessione di Maguire.

Il problema per il ManU, infatti, è piazzare Maguire. Il difensore della Nazionale inglese è in uscita ma non è facile piazzarlo a causa del costo del suo cartellino e del suo stipendio.

Meguire pare aver rifiutato il trasferimento al West Ham, dicendo chiaramente di voler restare a Manchester.

Ultime Inter: Maguire sblocca Pavard

Il Manchester United, quindi, in questo momento ha il mercato bloccato. Tuttavia il club inglese ritiene che possa convincere Harry Maguire a partire, ma non sarà semplice.

Lo stesso Bayern, infatti, non può rischiare di attendere fine mercato visto che se l’Inter virasse, e lo United sparisse, il difensore rimarrebbe in Baviera scontento ed in scadenza.

L’Inter, inoltre, spera tanto anche nella volontà di Pavard. Il francese intenda lasciare il Bayern e nella giornata di ieri è anche rimasto in panchina contro il Werder Brema. Con il contratto in scadenza nel 2024 Pavard si libererà a zero e quest oè un grosso pericolo a 11 giorni alla fine del mercato, anche perchè l’Inter pensa a diverse alternative. Tra queste l’ex Bologna Tomiyasu, ma anche il difensore inglese del Chelsea Chalobah, solo che a causa di due infortuni le trattative per i due difensori sono diventate più complicate. Tomi paga l’infortunio di Timber all’Arsenal, Chalobah ha un problema fisico che lo terrà fuori per un mese. L’ultima scelta è Tanganga, ex Napoli in uscita dal Tottenham.