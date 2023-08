Lazio no stop dopo Kamada: in arrivo il colpo dalla Juventus

Un altro colpo da Champions League, la Lazio ha sbloccato il suo calciomercato e prende un altro calciatore.

Questa volta dalla Juventus, perché Maurizio Sarri ha fatto la sua lista a Claudio Lotito e il patron biancoceleste, come ribadito duramente nel comunicato di qualche giorno fa apparso sul sito del club laziale, ha piena voglia di accontentare il suo allenatore.

Viaggiando su binari paralleli, la Lazio va spedita verso quella che sarà la stagione 2023/2024. Il primo colpo, per sostituire Milinkovic-Savic, è stato piazzato. A costo zero è arrivato Kamada. A completare la rosa, un altro colpo per Sarri e questa volta dalla Juventus, per un giocatore che ha ben conosciuto anche nella sua esperienza vissuta in bianconero.

Calciomercato Lazio, no stop dopo Kamada: altro colpo, dalla Juventus

Altro colpo in arrivo per la Lazio che, archiviata la questione Kamada col calciatore che vestirà la maglia numero 6 del club biancoceleste, punta ancora su un mercato ad immagine e somiglianza di Maurizio Sarri, che vuole incidere anche nella prossima stagione.

Ha bisogno di alcuni innesti e il calciomercato della Lazio, quello all’altezza per la Champions League e per un buon piazzamento in campionato, passerà dallo stesso. C’è un giocatore che stuzzica ancora le idee di Maurizio Sarri perché, dopo averlo avuto a disposizione negli ultimi sei mesi, vorrebbe vederlo in biancoceleste a titolo definitivo.

Dalla Juventus, il colpo di calciomercato è Luca Pellegrini. Il terzino arriverebbe alla Lazio preparandosi meglio al campionato che sarà, diventando parte integrante dell’undici titolare di Sarri che, a sinistra, vede Hysaj nel ruolo di terzino sinistro “adattato”.

Mercato Lazio, colpo Luca Pellegrini: in arrivo dalla Juventus

A riportare la notizia del colpo dalla Juventus, per la Lazio, è La Gazzetta dello Sport che riporta le ultime sull’acquisto di Luca Pellegrini, per Maurizio Sarri.

Secondo quanto riferito dalla rosea, si sarebbe riaperta la trattativa secondo la quale ci sarebbe uno sprint vero e proprio della Lazio che, dopo il colpo Kamada, si concentra sul completare la rosa, rinforzando la stessa per Sarri.

E Luca Pellegrini, che ha svelato la sua fede biancoceleste nell’ultima annata vissuta in Capitale, vuole tornare per incidere e questa volta giocare titolare, in un club che inoltre giocherà anche la Champions League e lotterà per un trofeo importante come quello della Supercoppa, che vivrà nella Final Four contro Inter, Fiorentina e Napoli.

Ultime Lazio, i dettagli della trattativa per Pellegrini

La trattativa per Luca Pellegrini si potrebbe concludere con lui alla Lazio in prestito, con opzione di riscatto. I biancocelesti trattano sulle cifre, Pellegrini è in uscita dalla Juventus e le parti cercheranno di mettersi d’accordo.