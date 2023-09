Questa sera al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta il nuovo Napoli di Rudi Garcia ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri, con il dovere di -provare a- vincere per evitare che il Milan, vittorioso ieri a Roma contro i giallorossi di Mourinho, inizi a scappare da solo.

Non è neanche iniziata e la Serie A si sta già dimostrando essere particolarmente avvincente, anche perché le squadre si sono rinforzate tanto nel corso di questo calciomercato. Fra queste rientra, per l’appunto, anche il Napoli di Rudi Garcia, che però continua ad affidarsi all’assetto lasciatogli in eredità da Luciano Spalletti quando si tratta di mandare in campo l’undici titolare.

Questa sera, però, potremmo finalmente iniziare a vedere un pò lo zampino del tecnico francese sugli azzurri, visto che stando alle ultime notizie l’ex Al Nassr sarebbe pronto a stravolgere il proprio attacco, lasciando a sorpresa un big in panchina.

Il Napoli cambia l’attacco: Garcia lo lascia in panchina

Dopo le prime due uscite stagionali potremmo dire senza troppi problemi che il Napoli di Rudi Garcia ha già iniziato ad ingranare la marcia giusta per difendere, onorare e cercare di confermare il tricolore cucitosi sul petto lo scorso 4 di maggio.

Ad oggi però c’è anche da dire che il tecnico francese sta lavorando su un assetto ben collaudato, lasciatogli in eredità da Luciano Spalletti. Continua a fare bene con questo Napoli non è dunque cosa impossibile, ma essendo comunque una personalità forte, Garcia è pronto a lasciare in qualche modo anche il suo segno, sia da un punto di vista di gioco che di formazione. Ed è proprio da questa che l’ex Al Nassr avrebbe intenzione di partire, dato che in occasione della partita di stasera contro la Lazio potrebbe stravolgere il proprio attacco lasciando a sorpresa in panchina un big della formazione azzurra.

Spulciando infatti le probabili formazioni di Napoli-Lazio di questa sera su Sofascore, salta subito all’occhio che fra gli undici titolari dei campioni d’Italia manca il nome di Giacomo Raspadori, uno dei migliori di questo inizio di stagione.

Napoli: Raspadori parte dalla panchina, al suo posto Kvicha

Stando alle ultime notizie questa sera Raspadori potrebbe partire dalla panchina per il Napoli. Uno dei migliori di questo inizio di stagione dei campioni d’Italia, nonostante il rigore sbagliato contro il Sassuolo settimana scorsa, lascerà verosimilmente il posto a Kvicha Kvaratskhelia, tornato al 100% dopo il leggero problema muscolare che non gli permise di presentarsi all’esordio, da campione d’Italia, allo Stirpe di Frosinone contro i ciociari di Di Francesco.

Raspadori unica novità di formazione per il Napoli: Lindstrom scalpita

A differenza di queste prime uscite stagionali, quella di Raspadori dovrebbe essere l’unica novità di formazione per il Napoli di Rudi Garcia. Anche contro la Lazio i campioni d’Italia si presenteranno con un 4-3-3 con Meret fra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus ed Olivera a completare la linea di difesa, Anguissa, Lobotka e Zielinski in mediana, con Kvara, Osimhen e Politano a chiudere il tridente d’attacco. Occhio al nuovo arrivato Jesper Lindstrom, che nonostante parti dalla panchina scalpita per fare il suo esordio in maglia Napoli.