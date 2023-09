Napoli, l’infortunio è grave: c’è lesione, ecco quando tornerà

Comunicato ufficiale Napoli riguardo le condizioni fisiche del big: ecco quante partite salterà.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione. Il calciatore non sarà a disposizione per la trasferta di Bologna. Un problema non di poco conto per mister Garcia che in quel reparto è in enorme difficoltà. Ecco tutti i dettagli rilasciati dal Napoli che attraverso una nota ha chiarito l’entità del problema fisico.

Emergono delle novità dall’infermeria del Napoli: un giocatore sarà costretto a saltare le prossime partite di campionato a causa di una lesione. Gli esami a cui s’è sottoposto non hanno dato l’esito sperato. Il calciatore ha riportato un problema non di poco conto che lo terrà fuori per qualche settimana. Ecco l’annuncio della società che ha fornito i dettagli dell’infortunio.

Napoli: annuncio della società, ecco i dettagli riguardo l’infortunio

Questa mattina il Napoli s’è allenato per preparare la sfida di campionato in programma domenica contro il Bologna. Una trasferta insidiosa, la terza consecutiva dopo Genova e Braga. I giocatori azzurri sono chiamati ad un vero tour de force: toccherà a Garcia gestire le forze in una situazione delicata visto che in Serie A la vittoria manca da tanto tempo.

L’obiettivo del Napoli è uscire dallo stadio del Bologna con i tre punti in tasca. In campionato, le ultime partite, non hanno regalato particolari gioie ai giocatori azzurri che contro Lazio e Genoa hanno raccolto soltanto un punto. La vittoria in Champions League ha ridato morale all’ambiente. Ecco, intanto, le ultimissime notizie in merito alle condizioni fisiche di alcuni giocatori.

C’è il comunicato del Napoli sugli infortunati. Ecco le novità su Rrahmani.

“Gli esami a cui s’è sottoposto il difensore azzurro Rrahmani hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo della coscia sinistra. Amir ha già iniziato il percorso riabilitativo che lo porterà al recupero. Per quanto riguarda Gollini, ha svolto in campo un lavoro personalizzato mentre Cajuste s’è allenato a parte”.

Napoli: infortunio Rrahmani, quando tornerà il difensore.

Secondo le ultime indiscrezioni di CalcioNapoli24, Rrahmani starà fermo per almeno dieci giorni. Il difensore centrale, non al meglio della condizione, ha riportato una lesione. Ciò significa che dovrebbe saltare sicuramente le prossime partite di campionato contro Bologna, Udinese e Lecce. Quando rientrerà con il Napoli Rrahmani? Se tutto dovesse procedere per il meglio, il difensore kosovaro dovrebbe tornare a disposizione di Garcia per la seconda gara di Champions League contro il Real Madrid, in programma il prossimo 3 ottobre. Oppure, in caso contrario, per il match contro la Fiorentina.