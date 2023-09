Milan: Pioli cambia formazione, la scelta su Leao e Giroud

Il Milan di Stefano Pioli si prepara a scendere in campo nella prossima partita di Serie A contro l’Hellas Verona e il tecnico svela quelli che possono essere i cambi di formazione.

Bisognerà capire come andranno queste prossime ore con l’allenatore che prenderà una decisione definitiva poi per la prossima partita di campionato che si giocherà sabato 23 settembre alle ore 15:00 contro la formazione scaligera.

I rossoneri hanno voglia di tornare alla vittoria in campionato dopo l’umiliazione nel derby e il pareggio in Champions League contro il Newcastle. Serve qualche cambiamento da parte dell’allenatore.

Milan Verona: Pioli pronto a cambiare

In conferenza stampa alla vigilia di Milan Verona sono arrivate le dichiarazioni di Stefano Pioli che ha svelato quella che è la situazione del club rossonero al momento in vista dei prossimi impegni che ci saranno uno dopo l’altro in pochissimi giorni. Perché c’è aria di cambiamento per il Milan che è pronto a fare dei cambi e del turnover in vista delle prossime partite di campionato.

L’allenatore Stefano Pioli è pronto a cambiare per dare spazio a nuovi giocatori in queste prossime sfide del Milan che non può permettersi di perdere altri punti e ha voglia di ritrovare entusiasmo. Pronti giocatori come Musah, Florenzi e Okafor che possono avere la loro occasione già contro il Verona.

Formazioni Milan Verona: la decisione di Pioli su Leao

Da capire che 11 schiererà dall’inizio Pioli in Milan Verona e se ci sarà Leao. Si è parlato tanto di possibile turnover anche per il portoghese che è apparso meno brillante sotto porta nella partita contro il Newcastle di Champions.

Per questo motivo ora potrebbe anche partire dalla panchina già dalla prossima partita. Perché Pioli ha parlato di come dovrà essere gestito al meglio anche un giocatore come Leao in alcune situazioni di gioco.

Milan: condizioni Giroud e Maignan, le parole di Pioli

In conferenza stampa i giornalisti hanno chiesto a Pioli delle condizioni e i tempi di recupero di Giroud e Maignan. Ci sono delle novità importanti per entrambi. Perché il primo, l’attaccante francese, sta bene ed è pronto a tornare subito in campo. Un giocatore che sicuramente andrà gestito ed è da capire se avrà spazio dal primo minuto o a gara in corso.

Per quanto riguarda il portiere, invece, bisognerà aspettare ancora un po’ prima di rivederlo in campo, per questo motivo ci sarà Sportiello dal primo minuto. Maignan sta meglio e per fortuna dei rossoneri si tratta solo di un affaticamento e non sarà un infortunio lungo come lo scorso anno.