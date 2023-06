Napoli, Osimhen batte cassa: l’addio non è scongiurato

Il Napoli dopo lo Scudetto deve cercare di mantenere una rosa a livello alto, anche se qualche problema potrebbe arrivare da Victor Osimhen

Aria di grandi cambiamenti per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra partenopea ha accolto da qualche settimana il nuovo allenatore, Rudi Garcia, pronto a subentrare a Luciano Spalletti dopo una stagione trionfale.

Nelle ultime settimane è arrivata la scelta da parte di Aurelio De Laurentiis per quanto concerne il successore di Luciano Spalletti. Ricordiamo che l’allenatore toscano ha deciso di lasciare la panchina del Napoli, per prendersi un anno di pausa dopo una cavalcata straordinaria che ha riportato lo Scudetto, dopo trent’anni, sotto l’ombra del Vesuvio.

La scelta del presidente campano è ricaduta sull’ex tecnico di Roma e Lione Rudi Garcia. Questa scelta ha fatto storcere un po’ il naso sia ai tifosi che agli addetti ai lavori, che si aspettavano un altro tipo di tecnico, per continuare la cavalcata dopo il campionato vinto e i quarti di finale di Champions League.

Napoli, Victor Osimhen vuole un aumento?

Nella scorsa settimana il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, per parlare di un eventuale rinnovo. Come riporta Il Corriere dello Sport, il nigeriano è in vacanza e non ha fatto ancora grandi richieste alla dirigenza partenopea, le parti si aggiorneranno presto per trovare un’intesa, per rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. L’attaccante, capocannoniere in questa stagione della Serie A, è stato uno dei principali artefici dello Scudetto napoletano.

Al momento non si sta ancora parlando delle possibili trattative di calciomercato per il Napoli che, ovviamente, deve prima sistemare qualche situazione a livello interno societario. La prima situazione è legata al direttore sportivo, dato che Cristiano Giuntoli sembra in direzione Juventus, ma la chiusura della trattativa sembra ancora molto lontana, per le richieste di Aurelio De Laurentiis.

Una volta lasciato andare il dirigente ci sarà poi la scelta del sostituto, che da tempo sembra essere l’uomo mercato dell’Empoli, Pietro Accardi; ma in realtà è molto più probabile che si opti per una soluzione interna con l’inserimento di Antonio Sinicropi con una promozione per il capo osservatore Micheli. Una volta risolta la questione direttore sportivo, poi, ci saranno i colloqui con il tecnico francese Rudi Garcia per la scelta delle pedine da mettere all’interno della rosa. La prima cessione sembra essere, quasi, sicura con la cessione al Bayern Monaco di Kim Min-jae, con i bavaresi pronti a pagare la clausola.