Futuro svelato: “Osimhen sta firmando”, tifosi in estasi

Dopo mesi di chiacchiere ed indiscrezioni pare si sia finalmente giunti ad un punto di svolta per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen nel prossimo calciomercato. Il nigeriano, protagonista indiscusso del Napoli scudettato, proprio nelle scorse ore avrebbe comunicato la sua decisione agli agenti, che si sarebbero immediatamente messi al lavoro per accontentare la volontà del loro assistito.

A conferma di questo nelle scorse ore ci sarebbero stati contatti incessanti fra le parti, ma quello che più conte è l’annuncio clamoroso rilasciato dai piani alti del club nelle scorse ore. Stando a quanto svelato dal presidente, infatti, Victor Osimhen sarebbe prossimo a firmare il suo contratto con il club, ponendo non solo una volta e per tutte la parola fine alle indiscrezioni sul suo futuro, ma facendo anche impazzire di gioia i tifosi.

Osimhen prossimo alla firma: futuro svelato

Importanti e definitive novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen nel prossimo calciomercato, svelato completamente a sorpresa dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. In occasione del conseguimento del premio Campania Felix, il numero uno dei campioni d’Italia è tornato infatti a parlare dopo mesi del suo bomber mettendo una volta e per tutte il punto sulla questione relativa a cosa ne sarà di lui nella prossima stagione.

Dopo i corteggiamenti estivi dei club sauditi, i più esperti avrebbero pronosticato un nuovo assalto dagli stessi anche la prossima estate, ma le parole di Aurelio De Laurentiis non lasciano dubbi in merito: il futuro di Victor Osimhen sarà ancora in quel di Napoli.

Il presidente azzurro, infatti, senza troppi misteri ha svelato che è praticamente tutto fatto per il rinnovo del bomber nigeriano con i partenopei. Ad oggi, a quanto pare, mancano solo le firme, che potrebbero arrivare anche nei prossimi giorni, come una sorta di regalo di Natale per tutti i tifosi del Napoli.

Napoli ed Osimhen ancora insieme: l’annuncio di ADL

Le parole di Aurelio De Laurentiis non lasciano alcun dubbio in merito, Victor Osimhen rinnoverà con il Napoli, e non è un caso che una notizia del genere sia arrivata direttamente da chi questa trattativa l’ha studiata e portata avanti per tutti questi mesi.

Il presidente dei partenopei voleva regalare una gioia per Natale ai suoi tifosi dopo questo complicato inizio di stagione, e quale miglior sorpresa se non il rinnovo di una delle icone della passata stagione. Come anticipato, in occasione del ricevimento del premio Campania Felix, De Laurentiis ha così parlato del futuro di Victor Osimhen: “Il rinnovo di Victor? Tutto fatto, siamo alla firma del contratto“.

Rinnovo Osimhen: i dettagli

A fronte delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis tutti si aspettano di scoprire di più sui dettagli del rinnovo di Victor Osimhen col Napoli, ma prima della firma l’impressione è che sia difficile farlo. Come al solito il presidente azzurro ha lavorato nell’anonimato non facendo trapelare chissà quante notizie, ma sulla falsa riga di quanto è stato detto già in estate, il nigeriano dovrebbe arrivare a guadagnare circa 10 milioni di euro l’anno con questo nuovo contratto, dalla durata ancora da scoprire. Non ci resta dunque che attendere l’ufficialità.