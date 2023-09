Napoli senza freni, che affare in casa Manchester United

Il Napoli non si vuole fermare sul mercato e preparano un nuovo colpo di mercato: occhi puntati sul giocatore del Manchester United.

Il Napoli ha intenzione di ripetere la stessa cavalcata fatta lo scorso anno e lo ha fatto capire vincendo le prime due partite di campionato battendo Frosinone prima e Sassuolo poi.

L’avventura di Rudi Garcia sulla panchina azzurra non poteva partire meglio ed il tecnico francese può essere certamente soddisfatto della rosa a disposizione a poche ore dal termine della sessione estiva di mercato. L’ultimo arrivo in casa Napoli in ordine di tempo è stato quello di Lindstrom dall’Eintracht Francoforte, mentre a lasciare gli azzurri sarà Lozano che tornerà a vestire la maglia del PSV e dovrebbero essere gli ultimi due movimenti di mercato dei partenopei.

Il Napoli, però, è una società lungimirante e sta già pensando alle prossime sessione di mercato, cercando di anticipare la concorrenza e bloccare per il prossimo anno giocatori che possano aumentare la qualità della rosa, sebbene ciò non sia facile. A tal proposito, nel mirino degli azzurri è finito Victor Lindelof, difensore svedese del Manchester United che vedrà scadere il suo contratto con i Red Devils la prossima estate.

Napoli, occhi su Lindelof per il 2024: lo svedese può arrivare a zero

Salvo sorprese, l’avventura di Lindelof al Manchester United dovrebbe concludersi quest’estate quando il contratto del difensore svedese scadrà e sarà libero di accasarsi altrove. Sebbene Ten Hag gli abbia concesso spazio, appare difficile che Lindelof possa rinnovare il suo contratto con i Red Devils ed il Napoli è pronto al cogliere al volo quest’occasione di mercato.

A Luglio, il giocatore svedese ha compiuto 29 anni e calcisticamente non è più giovanissimo, ma gli azzurri potrebbero comunque decidere di puntare su di lui per portare maggior esperienza nello spogliatoio, considerato che si tratta di un calciatore di grande esperienza internazionale.

Il Manchester United ha fatto acquisti importanti negli ultimi anni per la sua difesa e nonostante siano arrivati giocatori del calibro di Varane e Maguire, Lindelof è stato capace di ritagliarsi il suo spazio nei Red Devils. In 6 anni, il difensore svedese ha collezionato ben 233 presenze con la maglia del Manchester United e ciò fa capire come quasi tutti gli allenatori che sono passati per Old Trafford lo ritengano un elemento molto valido.

Per questo motivo il Napoli ha messo gli occhi su Lindelof già da un po’ e gli azzurri sono consci che a parametro zero potrebbe essere un colpo di mercato non da poco. Inoltre, bloccando il difensore classe 1994, la società partenopea si assicurerebbe di fatto il sostituto di Juan Jesus che, arrivato alla soglia dei 32 anni, potrebbe lasciare la Campania al termine della stagione.

