Napoli, tegola per Garcia: il giocatore va ko, l’esito dell’esame

Nuova tegola in casa Napoli: c’è l’annuncio riguardo l’infortunio del giocatore. Adesso Garcia è in piena emergenza in vista dei match contro Udinese e Lecce.

Aggiornamenti da Castevolturno dove la squadra s’è allenata per preparare il turno infrasettimanale contro l’Udinese. Una partita importante per gli azzurri che in campionato non vincono da un bel po’ di tempo. Intanto, la distanza dal primo posto s’è allungata ulteriormente dopo il pareggio di ieri contro il Bologna: ad oggi ci sono sette punti di differenza con l’Inter, che guida la classifica di Serie A a punteggio pieno. Ecco, intanto, nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche del giocatore del Napoli: c’è l’annuncio riguardo l’esito degli esami, ecco quanto tempo dovrà stare fuori.

Comunicato Napoli: ecco gli esiti degli esami, infortunio per il titolare

Dopo la gara di Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma mercoledì allo Stadio Maradona nel turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi.

Coloro che hanno giocato dall’inizio ieri, sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto possesso palla, partitina a campo ridotto e chiusura di seduta con esercitazione tattica. Rrahmani ha svolto lavoro in piscina, palestra e terapie. Allenamento personalizzato in campo per Gollini.

Juan Jesus questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Lo riporta il Napoli sul proprio report ufficiale.

Juan Jesus infortunato, il Napoli si affida a Natan

Lo stop di Juan Jesus è più serio del previsto: il difensore brasiliano starà fermo per almeno due settimane. Ecco perché Natan è pronto a scalzare nelle gerarchie il suo connazionale e conquistare maggiore spazio all’interno del Napoli.