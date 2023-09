Lazio, Sarri nei guai: infortuni seri, ecco quanto tornano

Ecco le ultimissime notizie riguardo la Lazio: c’è l’annuncio sugli infortunati, nuova batosta per Maurizio Sarri.

Non è un periodo facile per la Lazio che è reduce dal pareggio interno contro il Monza. Un risultato che non ha soddisfatto la piazza biancoceleste e neanche il patron Lotito che s’è fatto sentire con l’allenatore Maurizio Sarri. Il tecnico è alle prese con una serie di problemi, soprattutto riguardo l’integrazione dei nuovi giocatori arrivati nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Intanto, dall’infermeria della Lazio non arrivano buone notizie: tre giocatori si sono infortunati.

Nelle prime cinque giornate di campionato la Lazio ha raccolto appena quattro punti. Un risultato negativo che ha frenato gli entusiasmi biancocelesti. Adesso la società attende una svolta da Maurizio Sarri che dovrà trovare una soluzione per tentare la scalata in classifica. Intanto, dall’infermeria arriva una nuova notizia: la tegola, questa volta, è durissima per il tecnico che dovrà fare a meno di tre giocatori in vista del prossimo match di campionato contro il Torino. La squadra di Juric, dopo aver fermato la Roma ieri sera, sarà di scena all’Olimpico contro la squadra di Sarri che questa volta dovrà fare a meno di tre giocatori. Ecco tutti i dettagli in merito a questi stop che rischiano di compromettere le scelte di formazione di Sarri.

Lazio: tre infortunati, Sarri è in emergenza

A due giorni dalla sfida contro il Torino, arriva la comunicazione riguardo la situazione infortunati Lazio. E’ l’edizione odierna del Messaggero a chiarire le condizioni fisiche di tre giocatori che sono a rischio per la sfida infrasettimanale, valida per la sesta giornata di Serie A.

Sono a rischio forfait Patric, Romagnoli e Zaccagni che sono infortunati e in dubbio per la sfida Lazio-Torino. Emergenza totale per Maurizio Sarri che dovrà pescare nuove alternative all’interno della sua rosa.

Lazio: infortunio Zaccagni, cosa è successo

C’è l’annuncio riguardo l’infortunio dell’esterno della Lazio Zaccagni che ha riportato un affaticamento muscolare. Il giocatore è in dubbio per il turno infrasettimanale contro il Torio. Emergenza totale per Maurizio Sarri che deve fare i conti con altri due infortuni come quello di Patric e Romagnoli. Entrambi i difensori sono out a causa di un problema muscolare. Da valutare l’entità dell’infortunio ma di sicuro Sarri non li rischierà per la partita contro i granata. Le prossime ore saranno decisive, intanto si scaldano già i sostituti.

Probabile formazione Lazio: le scelte di Sarri contro il Torino

C’è un problema infortunati per la Lazio: contro il Torino non ci saranno Zaccagni, Patric e Romagnoli. Tutti e tre hanno riportato un affaticamento muscolare, ecco perché il tecnico potrebbe tenerli a riposo per questa partita. Chi sostituirà Zaccagni alla Lazio? L’indiziato a partire dal primo minuto è Pedro anche se Isaksen potrebbe scalzare nelle gerarchie lo spagnolo. In difesa, invece, in coppia con Casale ci sarà Gila.