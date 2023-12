Nargi bollente sulla neve: Federica fa impazzire anche Matri

Federica Nargi in vacanza sulla neve, ennesimi scatti da capogiro: la showgirl alza le temperature anche in inverno, pazzesca

Tutti, o quasi tutti, vorrebbero essere Alessandro Matri. Una frase che ritorna spesso sul mondo dei social e c’è un motivo, dato che l’ex attaccante ha avuto sicuramente una carriera calcistica soddisfacente, ma nella sua vita privata ha fatto ulteriormente centro, trovando l’amore di una bellezza da capogiro come Federica Nargi. Che a distanza di anni sembra diventare sempre più seducente che mai.

Al fascino e alla sensualità con pochissimi eguali di Federica dovremmo essere più che abituati, eppure è sempre difficile rimanere indifferenti di fronte alle nuove immagini che pubblica sui social a beneficio dei suoi tantissimi fan. La Nargi è uno splendore assoluto, poco da dire, con classe ed eleganza da vendere, che conferma in ogni situazione. Come modella e showgirl televisiva, ma anche nella sua vita privata, offrendo prospettive a dir poco da capogiro.

Il risultato è che il suo profilo Instagram è sempre preso d’assalto in maniera corposa dai tanti ammiratori e non potrebbe essere altrimenti. Una bellezza abbagliante che ci ha accompagnato lungo tutto il 2023 e che riesce sempre a lasciare il segno. E’ avvenuto anche nel lungo weekend dell’Immacolata, in cui la splendida soubrette romana non ha fatto mancare il suo tocco magico e irresistibile.

Federica Nargi vanitosa in montagna, si fa notare eccome: il dettaglio che lascia tutti di stucco

Con la sua famiglia, si è concessa alcuni giorni in montagna, in una location come Cortina d’Ampezzo. Panorami mozzafiato, soprattutto primi piani spettacolari di Federica che riesce a rendere l’atmosfera infuocata anche ora che il freddo inverno è arrivato.

Per i suoi quasi 4 milioni e mezzo di followers, è festa grande. Dopo averla ammirata in lingerie intima stratosferica nei giorni precedenti, con scatti entrati a dir poco nella leggenda, non possiamo fare a meno di essere conquistati anche dal suo pantalone aderentissimo, che fa risaltare quanto basta gambe perfette. Federica si mette in posa davanti all’obiettivo e fa sempre battere fortissimo il cuore. Arrivano inevitabili like da ogni dove e tantissimi messaggi in cui l’adorazione dei fan è palpabile: “Ti si nota anche con un sacco dell’umido addosso”, “Sei da paura”, “Semplicemente splendida”, “Improvvisamente voglio tornare a sciare”, “Sempre la più bella di tutte”, “Mamma mia cosa sei”.