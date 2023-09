Lo svincolato di lusso alla Roma: Mourinho può esultare

La Roma valuta uno svincolato di lusso per accontentare Mourinho. Un altro colpo fuori tempo massimo per essere più competitivi

L’inizio disastroso in campionato ha portato la società giallorossa ad alcune valutazioni obbligate, che riguardano diversi interpreti della rosa. Lo Special One ha bisogno di almeno un profilo in più.

La Roma ha iniziato la propria stagione nel peggior modo possibile. La squadra di Mourinho si trova relegata in fondo alla classifica, con un solo punto all’attivo, al pari del Cagliari e sopra solamente all’Empoli. Proprio contro i toscani si riprenderà allo Stadio Olimpico dopo la sosta per le Nazionali, con l’unico obiettivo di vincere. Le prime posizioni sono già distanti 6-8 punti e la sensazione che la corsa ad un piazzamento Champions sia già quasi impossibile inizia a serpeggiare.

Contro Salernitana, Verona e Milan, la Roma ha cercato di essere più propositiva nel gioco rispetto allo scorso anno, ma ha finito per sbilanciarsi e perdere compattezza. Due gol presi a partita non sono statistiche paragonabili a quelle della passata stagione, dove proprio la solidità difensiva era uno dei punti di forza. A metterci del suo è stato anche il portiere, Rui Patricio, di certo tra i peggiori in questo avvio. Il portoghese, che a febbraio compirà ben 36 anni, sembra avviato sul viale del tramonto e non dà più sicurezza al reparto.

Contro la Salernitana ha sulla coscienza il secondo gol di Candreva, con il Verona entrambi e con il Milan ha causato il rigore su Loftus-Cheek.

Roma, David De Gea può arrivare svincolato: Mourinho preme per averlo subito

Rui Patricio è uno dei fedelissimi di Mourinho, voluto con forza proprio dallo Special One al suo arrivo a Roma e difeso a spada tratta negli ultimi due anni. Di certo, però, lo stesso allenatore portoghese non può far finta che tutto vada bene da quelle parti. L’estremo difensore decisivo nella finale di Tirana in Conference League contro il Feyenoord non c’è più. La sua reattività e riflessi sono calati e ora la squadra ne sta risentendo.

I limiti imposti dal Financial Fair Play e dai paletti del settlement agreement firmato con la Uefa, hanno costretto Tiago Pinto a rimandare la risoluzione del problema al futuro. Ora però ci si potrebbe mettere mano tramite il mercato degli svincolati, ancora ricchissimo di profili interessanti. Proprio per quanto riguarda il discorso portiere c’è un certo De Gea che ancora cerca sistemazione. Mou lo ha avuto al Manchester United e nutre grande stima in lui e potrebbe decidere di puntarci ancora una volta.

Il nodo è il ricco ingaggio a cui era abituato lo spagnolo in Inghilterra e sotto quel punto di vista si dovrebbe tagliare e non di poco l’emolumento. Secondo diverse voci di mercato la Roma avrebbe rotto gli indugi per convincerlo ad accettare una proposta (almeno biennale) e regalare al proprio tecnico l’ultima pedina che manca per la corsa Champions.

