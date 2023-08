Niente addio, rimarrà in rossonero: colpo di scena

Colpo di scena in casa Milan: Pioli cambia il destino di un grande giocatore rossonero, adesso può rimanere.

“Tu da qui non ti muovi“. Saranno state più o meno queste le parole che Stefano Pioli avrà rivolto al suo giocatore in questi giorni. Dopo tante settimane di chiacchiere di mercato, è arrivata infatti la decisione definitiva su uno dei grandi protagonisti del Milan degli ultimi anni. Ed è una decisione a sorpresa: un colpo di scena che in pochi si sarebbero aspettati, soprattutto dopo il sontuoso mercato degli scorsi mesi.

Ci sono giocatori, infatti, di cui Pioli non riesce proprio a fare a meno. E nonostante ci sia ancora bisogno di sfoltire la rosa per non avere i famigerati ‘musi lunghi’ nello spogliatoio, di lui il tecnico non vuole liberarsi.

Se il suo nuovo Milan, completamente rinnovato, ha iniziato con il piede giusto, con un super Pulisic, un ottimo Reijnders, il solito decisivo Giroud, oltre ai già noti Leao e Theo, Pioli sa bene che la stagione sarà lunga, che non mancheranno i momenti di difficoltà e che non bisogna illudersi: sarà necessario avere il contributo di tutti i suoi giocatori, specialmente dei suoi alfieri, quelli con cui ha costruito le sue fortune negli scorsi anni.

Per questo motivo, oltre ad aver scelto di trattenere in rosa Colombo, salvo offerte irrinunciabili, avrebbe anche chiesto alla società di bloccare ogni trattativa per un suo pilastro, uno di quei calciatori di cui sente di non poter fare a meno.

Niente addio eccellente: il Milan toglie dal mercato il pupillo di Pioli

La Serie A rischiava di perdere un ex campione d’Italia, uno dei grandi protagonisti del nostro campionato negli ultimi anni. L’affare sembrava poche settimane fa vicino alla conclusione. Pioli però ha detto ‘no’. Per lui il centrocampista rossonero è troppo prezioso, un jolly che potrà rivelarsi ancora utilissimo nel corso della stagione.

E questo nonostante siano arrivati, in quella zona di campo, giocatori dal potenziale straordinario come Reijnders, Loftus-Cheek e Musah. La stagione sarà lunga, gli impegni non mancheranno e c’è bisogno di tutti, anche di chi al momento sembra relegato a un ruolo marginale all’interno della rosa a sua disposizione.

Istanbul può aspettare. Rade Krunic è ancora un giocatore del Milan e, nella mente di Pioli, dovrà rimanere tale ancora per diverso tempo. Nonostante si sia vociferato per tutta l’estate di una sua possibile partenza, destinazione Fenerbahce, il bosniaco resta ancora un perno nella mente dell’allenatore parmigiano, che ha deciso di bloccare ogni trattativa per una sua cessione.

Niente addio eccellente, il colpo di scena è servito: Krunic rimarrà al Milan almeno per un’altra stagione. E con tutta probabilità cercherà di guidare i suoi compagni di squadra al raggiungimento dei traguardi più importanti, compresa la vittoria di quello scudetto che lui ha già assaporato, ma che avrebbe forse ancora più gusto quest’anno, dopo le tante critiche subite dai rossoneri fino allo scorso giugno.