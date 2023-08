Inter: deciso il compagno di Lautaro, l’annuncio di Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi batte il Cagliari di Claudio Ranieri per 0-2 con le reti di Dumfries e Lautaro Martinez e conquista altri 3 punti importanti per questo inizio di stagione in Serie A.

La squadra nerazzurra va avanti per la propria strada e vuole provare a riscattare lo scorso campionato dell’anno passato, dove è arrivata una brutta figura da parte del club.

Cagliari Inter: le parole di Inzaghi

Al termine di Cagliari Inter sono arrivate le parole di Simone Inzaghi in diretta a Dazn:

“Avevamo di fronte una neopromossa che tornava in casa in Serie A e ho chiesto subito grande impegno ai miei dal primo minuto. E’ stato importante avere questo tipo di atteggiamento. Thuram si è inserito velocemente in questi meccanismi di squadra, sa quando fare i giusti movimenti e sono molto soddisfatto, si sarebbe meritato il gol. Lautaro in questi due anni che sono qui all’Inter è andato sempre in crescendo, sono due anni che è in continua crescita ed è sempre più responsabilizzato. Deve continuare in questo modo“.