Milan, guizzo di Moncada: doppio colpo dall’Olanda

Il Milan si sta guardando attorno in vista dell’estate ed in tal senso nel mirino ci finisce un doppio colpo molto interessante che arriva direttamente dall’Olanda. Si tratterebbe di un duplice innesto di alto profilo per i rossoneri.

Per i rossoneri il futuro è avvolto da tante nubi in maniera del tutto inevitabile. Sono tanti i punti all’ordine del giorno, come si suole dire, dal momento che c’è incertezza su ogni fronte, come si suole dire in questi casi. Si parte, in tal senso, dalla questione relativa al direttore sportivo, ancora bloccata ormai da tanto, tantissimo tempo. E si arriva fino al futuro della panchina, ancora nebuloso e con il toto tecnico che non ha ancora dato risultati concreti. Senza, poi, ovviamente dimenticare il mercato e gli innesti di cui ha bisogno questa squadra.

Il Milan, nonostante questa tutta incertezza, non può restare immobile in sede di calciomercato, dal momento che c’è il concreto rischio di restare indietro rispetto alla concorrenza. Adesso, proprio da questo punto di vista, arriva una svolta non di poco conto. A quanto pare, infatti, la dirigenza milanista ha messo gli occhi su un doppio colpo che può arrivare direttamente dall’Olanda e rappresentare un salto di qualità non di poco conto da questo punto di vista. Andiamo a vedere le ultime notizie che arriva in tal senso.

Milan, due rinforzi dall’Olanda: un difensore e non solo

Da sempre il mercato olandese riserva tante occasioni che i club più attenti sono pronti a cogliere. Ne sa qualcosa il Milan, che proprio lì ha preso uno dei suoi migliori giocatori in rosa, vale a dire Reijnders. Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, infatti, il Milan ha messo gli occhi su ben due calciatori del Feyenoord. Il primo è David Hancko, roccioso difensore centrale slovacco che da tempo è presente sul taccuino della Juventus. Si tratta di un nome da tenere in considerazione ma non è l’unico in forza agli olandesi che piace.

A quanto pare, infatti, il Milan sta guardando con interesse anche al nome di Zepiqueno Redmond, talento purissimo e giocatore che in prospettiva ha dei margini di miglioramento davvero enormi. Classe 2006, si tratta di un calciatore che già un anno fa è stato seguito dai rossoneri, che si sono fermati alla richiesta di 6 milioni avanzata dal Feyenoord.

Dal momento che l’interesse permane e che il calciatore quest’anno ha avuto un po’ di minutaggio in più, mettendo in mostra ottime doti, chissà che anche per Redmond il Milan non possa tentare un nuovo assalto. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.