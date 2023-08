Non lo vuole più nessuno: ora Bonucci si apre uno scenario a sorpresa

Leonardo Bonucci non rientra nei progetti della Juventus e sta prendendo corpo un’ipotesi che sembrava impraticabile

Mancano ormai pochissimo alla chiusura del calciomercato estivo e la Juventus non è ancora riuscita a piazzare tutti i suoi esuberi. Se per Marko Pjaca sembra ormai vicinissimo il trasferimento al Rijeka, che consentirebbe al giocatore croato di tornare a casa dopo aver indossato tante maglie in Europa, la situazione relativa a Leonardo Bonucci non sembra proprio sbloccarsi.

Nelle ultime settimane si era registrato un interesse concreto dell’Union Berlino. Il club tedesco, in testa alla Bundesliga dopo aver conquistato due successi nelle prime due giornate, giocherà anche la Champions League. Proprio questo aspetto sembrava poter convincere Bonucci a volare verso la capitale tedesca per lanciarsi in questa nuova avventura.

Tuttavia, negli ultimi giorni la pista berlinese sembra essersi molto raffreddata ed è per questo che si sono rifatti sotto due club di Serie A. In prima fila c’è la Lazio, che sta cercando di capire se l’operazione Bonucci è fattibile anche in termini di costi. Sul difensore della Juventus e della Nazionale italiana c’è anche il Genoa, che potrebbe così aggiungere alla propria rosa un altro tassello importantissimo in chiave salvezza. Infine, anche se meno probabile, non è da escludere l’ipotesi Roma, con Mourinho che gradirebbe avere quello che qualche anno fa definì “professore della difesa” assieme allo storico compagno di reparto Giorgio Chiellini.

Soluzioni che però non convincono il giornalista Furio Focolari, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ritiene che ormai Bonucci sia “un giocatore finito“, viste anche le ultime stagioni del difensore: “Se non va bene per la Juventus, perché dovrebbe andare bene per la Roma o per la Lazio?“, afferma Focolari.

Bonucci-Juve, il finale che nessuno si aspettava

Le prossime ore dovrebbero essere quelle decisive per capire quale sarà il futuro di Bonucci. Il giocatore ha già inviato due PEC alla società bianconera per chiedere il reintegro in rosa, sostenendo di essere stato trattato ingiustamente. L’Associazione Italiana Calciatori si è schierata dalla parte del giocatore, ma la Juve ha ribadito la correttezza del suo operato e anche Max Allegri ha spiegato in un’intervista a DAZN che il difensore “sapeva tutto già da febbraio“.

Un’affermazione a cui Bonucci ha replicato con una storia su Instagram dove fa riferimento a una “mancanza di rispetto” nei suoi confronti. La notizia relativa all’esclusione di Bonucci è diventata di dominio pubblico lo scorso luglio. Un paio di mesi prima era stato lo stesso difensore viterbese a svelare che la stagione 2023-2024 sarebbe stata la sua ultima da calciatore. Fin dal primo giorno di ritiro l’ex Bari si allena con i fuori rosa, a parte, in orari diversi da quelli del gruppo squadra.

Una situazione sgradevole che in caso di mancata cessione rischia di trascinarsi per un anno intero, o avere un epilogo che non avremmo mai immaginato qualche mese fa. Bonucci potrebbe anche anticipare il suo ritiro dal calcio giocato, magari trovando l’accordo con la “sua” Juve (ma lo è ancora?) per una buonuscita e un ingresso nei quadri tecnici o dirigenziali del club. Ipotesi comunque complicata, vista la rottura netta consumatasi fra le due parti. Ma, forse, l’unica possibile per salvaguardare un grande amore che si sta concludendo nel modo peggiore possibile.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI