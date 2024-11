Nulla da fare per Tamberi: stavolta ha fallito

Gianmarco Tamberi, questa volta non c’è stato assolutamente nulla da fare: l’atleta ha fallito, le immagini sono chiare

Prima l’infortunio al bicipite femorale e poi le coliche renali. Le ultime Olimpiadi, disputate in quel di Parigi, sono state a dir poco drammatiche per Gianmarco Tamberi. L’atleta italiano non ha saputo replicare lo strepitoso successo che aveva ottenuto tre anni prima (quattro se non fosse stato per il Covid) a Tokyo dove aveva ottenuto la medaglia più preziosa insieme al qatariota (e suo grande amico e collega) Mutaz Essa.

Nelle ultime ore si sta parlando nuovamente di lui, ma l’atleta in questo caso non c’entra assolutamente nulla. I tifosi, infatti, possono tirare un bel sospiro di sollievo visto che non si tratta affatto di un nuovo infortunio né altro del genere. Tanto è vero che le immagini che lo vedono assoluto protagonista stanno facendo il giro della rete. Tamberi, infatti, è stato protagonista di un simpatico siparietto all’Allianz Pallacanestro di Trieste.

Tamberi, altro errore incredibile: anche questa volta ha fallito [VIDEO]

Nella serata di sabato 9 novembre, in occasione della settima giornata del campionato di basket di Serie A è andato in scena il big match che ha visto scendere in campo la Trieste 2004 e l’Aquila Basket Trento. Importante vittoria degli ospiti (la settima su altrettante gare di campionato) che hanno sbancato l’impianto sportivo triestino per 76-68 in un match decisamente molto combattuto e che ha regalato parecchi colpi di scena.

Anche se, a catturare l’attenzione, ci ha pensato proprio lo sportivo nativo di Civitanova Marche. Tra gli ospiti della sfida, infatti, proprio il classe ’92 che ha intrattenuto i tifosi di entrambe le squadre nella pausa tra il primo ed il secondo quarto. Chiamato dal pubblico Tamberi ha provato a realizzare un tiro da metà campo.

GIMBO SFIORA IL CANESTRO DA METÀ CAMPO 🤩🏀🇮🇹 Ospite della sfida tra Trento e Trieste di LBA, il nostro Tamberi ha provato a realizzare un tiro da metà campo nella pausa tra primo e secondo quarto#EurosportBASKET #Basket #TuttoUnAltroSport #Trento #Trieste #LBA pic.twitter.com/r8rx2dVb4m — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 9, 2024

Dopo una breve rincorsa il 32enne ha lanciato la sfera in direzione del canestro. Peccato, però, che la palla sia andata a sbattere sul bordo prendendo in pieno l’anello di metallo. Tiro “fallimentare” per lui. Altro che disperazione per l’atleta italiano: non sono mancati i sorrisi e, soprattutto, gli applausi di incoraggiamento da parte del pubblico presente. Lo stesso che ha apprezzato le sue gesta anche in questo “nuovo” sport.