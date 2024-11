In Serie A non lo ricorda nessuno: ora lo sta comprando il Barcellona

Dopo l’avventura in Serie A è tornato a casa ma ora può partire nuovamente: il Barcellona lo aspetta.

Pesante battuta d’arresto in campionato per il Barcellona che prima del k.o. contro la Real Sociedad si era messo in mostra come la squadra più in forma del momento. Nonostante la sconfitta ne LaLiga, il Barça rimane in vetta alla classifica con un distacco piuttosto netto rispetto ai rivali del Real Madrid.

Salvo sorprese ed eventuali ribaltoni a stagione in corsa, il titolo di campioni di Spagna dovrebbe finire nelle mani nella compagine allenata da Hansi Flick. Proprio come dovrebbe presto finire nelle mani del tedesco anche una vecchia conoscenza del calcio italiano. Dopo diverse stagioni in Serie A, il calciatore ha deciso di tornare in patria ma ora la sua carriera potrebbe prendere una piega inaspettata.

Cercasi rinforzi a centrocampo per il club catalano che, secondo fonti spagnole, avrebbe già assegnato al direttore sportivo l’incarico di cercare in giro per l’Europa un elemento in grado di fare al caso del club. E, a quanto pare, la scelta sarebbe ricaduta sull’ex nome del campionato italiano.

Serie A, ti ricordi di lui? Ora è un obiettivo del Barcellona

Ad aver convinto il club ci avrebbe pensato la sua duttilità, oggi il nome nuovo per il centrocampo del Barcellona è quello di Jerdy Schouten. Arrivato in sordina in Serie A, comprato dal Bologna, il classe 1997 ha disputato quattro stagioni con addosso la maglia rossoblù prima di tornare a giocare in Olanda. Gli emiliani lo hanno acquistato per appena 2 milioni e lo hanno poi rivenduto a circa 12.

Oggi varrebbe qualcosa come 20/25 milioni di euro. Somma che i blaugrana sembrano disposti a spendere ben volentieri pur di inserire nella rosa del futuro un nome in più a centrocampo. Schouten è stato pressoché una meteora in Serie A ma con il PSV ha trovato nuova linfa e da qualche tempo è anche diventato un punto fermo della propria nazionale.

Quello tra l’Olanda e il Barcellona è dunque un binomio che potrebbe continuare anche in futuro. Schouten ha un contratto che lo lega al club di Eindhoven fino al 2028 ma entro la prossima estate potrebbe partire. Ad oggi rappresenta una pista assolutamente calda per i catalani che avrebbero già avviato i contatti. L’olandese è dunque pronto a passare dal rossoblù del Bologna al blaugrana del Barça.