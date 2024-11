Dal Milan alla Juve: a gennaio lo cacciano via

E’ stata una delle più grandi delusioni di inizio stagione e a gennaio potrebbe già cambiare squadra. Milan e Juve sono pronte ad approfittarne

La pausa delle Nazionali di Novembre sancisce di fatto la conclusione della prima parte di stagione. Tra campionati e coppe europee è già tempo dei primi bilanci non senza decisioni drastiche per chi ha cominciato l’annata con risultati ben al di sotto delle aspettative.

Non è partita al meglio il 2024-25 del Manchester United. Da anni ormai lontani dalla lotta per il primato in Premier League, i Red Devils hanno esonerato Ten Hag, ingaggiando come sostituto Ruben Amorim dallo Sporting Lisbona. Una mossa che solo i ricchi club di Premier possono permettersi, quella di pagare la clausola rescissoria di un allenatore ancora legato alla squadra di appartenenza da un contratto in essere. Il tutto a stagione in corso con lo Sporting primo in classifica nel campionato portoghese e terzo nel girone di Champions League.

Amorim interromperà il breve periodo ad interim sulla panchina dello United di Ruud Van Nistelrooy, già assistente di Ten Hag che ha guidato Bruno Fernandes e compagni per quattro partite. Da oggi, il tecnico portoghese prenderà possesso del suo ufficio nel quartier generale a Carrington. Lo attende un lavoro davvero impegnativo con l’obiettivo minimo di provare a ottenere la qualificazione alla prossima edizione di Champions.

Milan e Juventus pronte a riportarlo in Serie A, ha deluso allo United

Vedremo se con Amorim, Joshua Zirkzee riuscirà a riscattare un inizio di stagione alquanto negativo. Ingaggiato in estate dal Manchester United con 42 milioni dopo la splendida annata con il Bologna in Serie A, l’olandese è la copia sbiadita del calciatore che abbiamo ammirato nello scorso campionato.

Solo quattro presenze per lui da titolare (su 16 in totale) e un solo gol, segnato nel match d’esordio a Old Trafford contro il Fulham. Poteva essere l’inizio di una stagione da protagonista per Zirkzee che, in seguito, ha inanellato invece una serie di prestazioni ben al di sotto delle aspettative tanto da attirarsi le critiche mai tenere della stampa inglese che ha posto l’attenzione anche su una condizione fisica tutt’altro che esemplare al momento.

Zirzkee non gioca una partita da titolare dallo scorso 29 settembre contro il Tottenham. Una situazione davvero critica per l’olandese che ha favorito, inevitabilmente, le indiscrezioni su un possibile ritorno in Italia già a gennaio. Negli ultimi giorni, Zirkzee è stato accostato ai due club di Serie A che hanno provato ad ingaggiarlo la scorsa estate ovvero il Milan e la Juventus.

Attenzione, in particolare, all’ipotesi bianconera. Alla Juve, l’attaccante ritroverebbe il suo mentore Thiago Motta, colui che l’ha valorizzato a Bologna. Con i tempi di recupero incerti di Milik, la Juve ha bisogno di un rinforzo in avanti che possa alternarsi a Vlahovic nel ruolo di prima punta, posizione che Zirkzee ha ricoperto a Bologna con una spiccata capacità anche di creare spazi per l’inserimento dei compagni.

Rinforzo in attacco che potrebbe servire anche al Milan, prossimo a liberarsi di Jovic con il contratto del serbo in scadenza a fine stagione. La scorsa estate, i rossoneri avevano scelto Zirkzee come nuovo centravanti. C’era già l’accordo con il Bologna poi le elevate commissioni richieste dall’agente Kia Joorabchian hanno fatto saltare la trattativa.

Qualora il Manchester aprisse a un cessione di Zirkzee sia Milan che Juve proveranno a prenderlo in prestito fino a fine stagione. Vediamo quali saranno le scelte di Amorim che, a proposito di Juve, vorrebbe rinforzare la difesa dello United con Danilo già a gennaio.