Nuovo affare tra Juventus e Sassuolo: Carnevali accetta, l’annuncio

La Juventus è sempre attenta alle vicende di calciomercato e per gennaio vuole chiudere un affare con il Sassuolo: è arrivato l’annuncio.

I bianconeri in estate non hanno messo a segno troppi acquisti importanti e la rosa è stata solo puntellata nei minimi dettagli per riuscire a fare sempre meglio e tornare a vincere in Italia. Ci sono già molte voci per il mercato di gennaio, con la dirigenza che sembra già pronta a mettere in piedi qualche colpo di grande spessore per migliorare ancora di più la rosa.

Il calciomercato della Juventus può impreziosirsi con un nuovo colpo dal Sassuolo. I bianconeri sono tornati alla carica e possono trovare l’accordo definitivo con i neroverdi.

Calciomercato Juventus: nuovo accordo con il Sassuolo

La Juventus è già molto attenta alle possibilità di mercato che potrebbero aprirsi nei prossimi mesi. La società ha intenzione di migliorare ancora di più la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, con l’obiettivo primario di tornare immediatamente in Champions League.

Questo campionato può dire molto sugli obiettivi reali della Juventus verso il futuro, con lo Scudetto che non è un’utopia rispetto a quanto si poteva immaginare fino a pochi mesi fa.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha intenzione di chiudere un altro colpo dal Sassuolo dopo Locatelli. Ci sono già contatti in corso dopo il caos creato in estate.

Juventus, affare con il Sassuolo: il colpo per gennaio

La Juventus guarda ancora in casa Sassuolo per mettere a segno un colpo di mercato per gennaio. I bianconeri sono fortemente interessati a Domenico Berardi, attaccante già nel mirino di Allegri e della società nella scorsa estate.

L’accordo non è mai arrivato, nonostante le pressioni del calciatore di lasciare immediatamente i neroverdi. La società, senza un’offerta concreta e di spessore, ha preferito declinare qualsiasi proposta dei bianconeri, rimandando tutto ad un eventuale futuro.

La Juve vuole Berardi a gennaio. E la conferma è arrivata direttamente da Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.

Carnevali su Berardi alla Juventus: “Può succedere”

Ai microfoni di Trc Modena, Carnevali ha parlato del possibile accordo tra Juventus e Sassuolo per Mimmo Berardi.

“Un contatto con la Juventus c’è stato dopo che Berardi aveva espresso l’intenzione di firmare per la squadra bianconera. Poi, però, volevano il giocatore ma non c’è stata una trattativa vera e propria. Forse in quel momento la Juve aveva delle problematiche e non se n’è fatto nulla”.

Berardi alla Juventus a gennaio? “Mai escluderlo, magari arriveranno proposte più importanti. Ma è evidente che il Sassuolo non ha bisogno di vendere”.

A gennaio, dunque, potrebbe chiudersi definitivamente la trattativa che porterà Berardi alla Juventus. Tutto dipenderà anche dalle decisioni dei bianconeri di stravolgere o meno il reparto offensivo.